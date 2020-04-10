Депутатский штаб

Парламентарии региона стараются держать руку на пульсе.

Первое заседание депутатского штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при Законодательном собрании Иркутской области прошло в начале недели под председательством спикера ЗС Александра Ведерникова. В состав оперативного штаба входят депутаты Законодательного собрания и председатели дум муниципальных образований. В зале заседаний присутствовали депутаты Ольга Носенко, Кузьма Алдаров, Наталья Дикусарова, Виктор Побойкин, Тимур Сагдеев, Ольга Безродных, Роман Габов и Евгений Сарсенбаев, остальные парламентарии и представители муниципалитетов участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Как пояснил, открывая заседание, Александр Ведерников, задача оперативного штаба – регулярно получать обратную связь о развитии ситуации в муниципальных образованиях в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, состоянии систем жизнеобеспечения и наличии необходимых ресурсов. Собранная информация будет оперативно отрабатываться, в том числе передаваться в штаб при врио губернатора. Также планируется выработка решений рекомендательного характера и оперативное информирование депутатского корпуса и жителей области по ситуации с коронавирусом.

– Людям необходимо разъяснять об ограничениях, об опасности, ведь речь идет не только о здоровье, но и об угрозе жизни. Информировать о соблюдении режимных требований. Наши коллеги на местах должны активно включиться в работу и по доведению информации о принимаемых региональными властями мерах профилактического характера. Очень важно сохранить стабильность в нашем обществе, во взаимоотношениях людей, в городах, в селах, в деревнях», – подчеркнул Александр Ведерников.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Сергей Балахонов обратил внимание на необходимость соблюдения ограничительных мер и призвал всех жителей к ответственному отношению: «Карантин – самая эффективная мера при распространении такого типа вирусов. Это не каприз, это необходимость». Он также рекомендовал гражданам использовать медицинские маски в качестве профилактической меры защиты, несмотря на противоречивую информацию об их пользе. Также на заседании выступили представители дум муниципальных образований, которые доложили о ситуации на местах. В частности, Александр Городской, председатель думы Ангарского муниципального образования, где был выявлен первый случай заболевания коронавирусом в Иркутской области, отметил, что был отработан круг контактов больной коронавирусом, у всех граждан отрицательный результат теста.

Депутаты Законодательного собрания Антон Красноштанов и Георгий Любенков обратили внимание на необходимость обеспечения на дому бесплатным питанием отдельных категорий школьников, которые ранее получали его в учебных заведениях. По словам Валентины Вобликовой, данный вопрос уже прорабатывается региональным правительством. Вице-спикер Кузьма Алдаров подчеркнул, что областной парламент готов оперативно принять необходимые изменения в региональное законодательство.

По словам Евгения Сарсенбаева, остро стоят проблемы оснащения медучреждений и граждан средствами защиты, а также информирования граждан о способах пройти обследование и о применении санкций за нарушение режима самоизоляции. Председатель комитета по здравоохранению и социальной защите ЗС Александр Гаськов подчеркнул, что в первую очередь тестирование необходимо провести среди работников учреждений здравоохранения, тем более что 4,5 тыс. медиков в регионе старше 65 лет. Председатель комитета по социально-культурному законодательству Ирина Синцова также обратила внимание на поддержку старшего поколения, особенно информационную работу с ними. Обеспечение пожилых граждан продуктами и медикаментами осуществляется волонтерами.

Заместитель председателя Заксобрания Ольга Носенко отметила, что во взаимодействии с правительством Иркутской области и предпринимательским сообществом разрабатывается комплекс мер поддержки для пострадавших отраслей и работников таких предприятий. Председатель комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству Наталья Дикусарова рассказала о предоставлении беспроцентных кредитов на выплату зарплаты, которые начнут предоставлять 63 банка. Предприятия сфере ЖКХ также готовы предоставить отсрочку по платежам без начисления пеней и платежей.

В завершение заседания Александр Ведерников обратил внимание на то, что на сайте Законодательного собрания Иркутской области работает специальная тематическая страница о COVID-19. Там будет собрана вся актуальная информация, в том числе нормативно-правовые документы, касающиеся этой темы. Кроме того, создан электронный почтовый ящик, на который можно отправлять все вопросы и предложения, связанные с коронавирусом.

Обращения по теме коронавирусной инфекции COVID-19 можно отправлять на адрес covid-19@irzs.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...