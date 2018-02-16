Депутатский отчёт

Депутат думы Иркутска по избирательному округу № 19, председатель постоянной комиссии думы по муниципальному законодательству и правопорядку Сергей Юдин представил отчёт о работе в 2017 году. Состоялось 12 заседаний комиссии, на которых было рассмотрено 77 вопросов. Для рассмотрения на депутатских слушаниях и комиссиях думы города Иркутска депутатом было вынесено 39 плановых и 6 внеплановых вопросов.

Благоустройство внутриквартальных территорий с перепланировкой, заменой бордюров, асфальтированием, установкой детских и спортивных площадок, скамеек и урн, восстановлением газонов, сносом старых гаражей, сносом и обрезкой деревьев, демонтажем временных сооружений проводилось администрацией Иркутска по адресам: Декабрьских Событий, 72, 74а, 76; Литвинова, 4; 5-й Армии, 3; Красноармейская, 15; Богдана Хмельницкого, 12, 12а, 14а; Энгельса, 5; Карла Либкнехта, 63; Чудотворская, 1; Черемховский, 7а; Марата, 6; Сурикова, 17; Степана Разина, 9, 12; Ленина, 7–7а. Вышеуказанные работы были проведены в соответствии с заявками жителей и нуждами каждого отдельного двора.

Дороги и тротуары ремонтировались вокруг сквера Кирова и на площади графа Сперанского; по Чудотворской (от Чкалова до Цесовской Набережной); на Ленина; во внутриквартальном проезде между домами № 29 и 31 по 5-й Армии до Степана Разина.

Также проводилось благоустройство в частном секторе. Отсыпаны асфальтной крошкой дворы на ул. Горной, 13, 15, 17 и 12, 14, 16. Установка и ремонт детских и спортивных площадок прошли на 5-й Армии, 31; Декабрьских Событий, 72, 74а, 76; Марата, 6; Красного Восстания, 5; Свердлова, 15; Марата, 15/1, 15/2; Сурикова, 20; Свердлова, 22–24; Лапина, 13. На 5-й Армии, 37 установлено ограждение между спортивной площадкой и внутриквартальным проездом.

В течение 2017 года в депутатскую приёмную поступило 156 обращений от жителей округа. Полностью или частично решено 114 из них. На личных приёмах к Сергею Юдину обратились 110 человек. Проведены 92 выездные проверки по устным и письменным обращениям горожан.

Сергей Юдин оказывает постоянную поддержку, в том числе материальную, городскому Дому ветеранов, Кировскому обществу инвалидов, Дому Рогаля и областной школе искусств. Является членом попечительского совета коррекционной школы № 10, обеспечивая учреждению постоянную шефскую и благотворительную помощь.

К настоящему времени в округе существует потребность в детских и спортивных площадках, благоустройстве внутриквартальных территорий, освобождении дворов от незаконных временных сооружений, обрезке и спиливании старых деревьев и посадке новых. Над этими задачами продолжится работа.

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