Депутаты ЗС вступились за пенсионеров

Есть ли возможность увеличить прожиточный минимум пенсионера?

Существенно увеличить прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области – такое решение, как считает председатель Законодательного собрания Приангарья Сергей Сокол, власти региона должны обеспечить, причем в ближайшей перспективе. «В экономике региона растут заработные платы, меняются цены, индексируются пособия. Надо также уделить больше внимания росту благосостояния пенсионеров и особенно малообеспеченному старшему поколению», – заявил спикер областного парламента.

Напомним, закон о прожиточном минимуме пенсионера в Иркутской области принимается ежегодно. И на начало 2019-го эта цифра была определена как 8 841 рубль. Что это за показатель? Объясним. В том случае, если пенсия у гражданина ниже прожиточного минимума пенсионера, он получает доплату из бюджета. Таким образом, увеличение прожиточного минимума пенсионера может стать реальной мерой, направленной на поддержку наиболее нуждающихся пенсионеров в Приангарье. Хотя пока объем выплаты, на которую «по минимуму» предлагают жить старшему поколению, не дотягивает даже до 9 тысяч рублей.

«8 841 рубль. Это лишь на 118 рублей больше, чем годом ранее. Столь незначительное повышение недопустимо – рост поддержки пенсионеров должен стать более справедливым, – считает Сергей Сокол. – Нужно честнее и объективнее подходить к расчету прожиточного минимума пенсионера. Заксобрание будет требовать этого от правительства Иркутской области и губернатора региона. Тем более что экономика и состояние бюджета региона, о профиците которого нам рапортует исполнительная власть, позволяют выделить на поддержку пенсионеров требуемые деньги».

Председатель регионального парламента взял этот вопрос на личный контроль и пообещал выйти на губернатора Иркутской области с предложением предусмотреть в бюджете региона на следующий год финансирование, необходимое для существенного повышения прожиточного минимума пенсионера. Ожидаемый объем поддержки пенсионеров из областного бюджета на эти цели на 2020 год составит около 3 млрд рублей.

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