Депутаты – за зелёный город

В Иркутске планируют разработать концепцию озеленения города. Вопрос о зелёных насаждениях обсуждался на слушаниях в думе Иркутска.

Как рассказала и. о. начальника управления экологии комитета городского обустройства администрации Иркутска Дарья Королёва, согласно муниципальным нормативам, на каждого жителя Иркутска должно приходиться не менее 16 квадратных метров озеленения. Согласно генплану города, к 2025 года общая площадь озеленённых территорий должна составить 1126 га при нормативной потребности в 1024 га. Сейчас в Иркутске озеленённые участки, включая особо охраняемые природные территории, составляют 800 га. Кроме того, в структуру озеленения входят городские леса, занимающие 5,3 тысяч га.

Дарья Королёва также отметила, что в городе состояние большинства газонов неудовлетворительное, 75% из них требуют капитального ремонта. На газоны заезжают автомобили. Чтобы решить эту проблему, достаточно установить везде ограждения, чтобы на газон невозможно было заехать, считают специалисты. Впрочем, у городских деревьев это не единственная проблема.

– По центральным улицам Иркутска посадки происходили в 60–70-х годах прошлого века, и сейчас требуется их обновление, – отметила Дарья Королёва.

В результате всего этого сейчас на магистральных улицах 20% составляют сухие деревья, 65% деревьев и кустарников находятся в неудовлетворительном состоянии – требуют проведения формовочной либо санитарной обрезки крон.

– В последние годы в связи с дефицитом бюджета посадки по магистральным улицам в рамках муниципальной программы «Эко-Логичный город» не производились. Компенсационное озеленение, в том числе по магистральным улицам города, осуществлялось в рамках соглашений о возмещении вреда окружающей среде. Так, в рамках указанных соглашений за последние три года в городе высажено более 15 тысяч деревьев и кустарников.

– В 2017 году в бюджет заложено 3,7 млн рублей на высадку 318 саженцев. Их планируется посадить на улицах: Лермонтова, Ушаковская, Розы Люксембург, Трилиссера, Красноярская, Байкальская и других.

Дарья Королёва также рассказала, что желание сделать подарок городу в год экологии по посадке саженцев крупномерных деревьев в центре Иркутска выразило ПАО «Верхнечонскнефтегаз». В настоящее время данный вопрос прорабатывается, определяется территория посадки деревьев, обязательства по уходу, а также видовой состав деревьев.

Депутаты обратили внимание на то, что ситуация с озеленением в городе вызывает беспокойство.

«При формировании бюджета на следующий год необходимо запрашивать больше денежных средств, докладывайте нам потребность в финансировании, будем расставлять приоритеты. Ведь это экология, воздух, кислород», – сказал депутат Сергей Юдин.

«Необходим концептуальный подход к озеленению территории города», – отметил вице-спикер думы Александр Ханхалаев.

Депутат Александр Якубовский предложил провести совместное с мэрией совещание по вопросу разработки концепции озеленения, чтобы можно было «заняться осмысленным озеленением города».

Депутат Виталий Матвийчук поддержал управление экологии администрации города по вопросу необходимости выделения бюджетных средств как на разработку концепции озеленения, так и на проведение работ по инвентаризации зелёных насаждений.

В результате депутаты и представители администрации города договорились, что к сентябрю думе представят основные цифры и направления, на основе которых будет формироваться концепция. Её разработку планируется завершить в 2018 году.