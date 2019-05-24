Депутаты высадили аллею в честь 25-летия думы Иркутска

Аллею в честь 25-летия думы Иркутска создали на бульваре Гагарина на участке от здания № 9 до ул. Кожова, 10. Депутаты думы высадили 30 саженцев садового жасмина. К ним присоединились педагоги Дворца детского и юношеского творчества, воспитанники учреждения и их родители, которые посадили рядом клёны. По словам специалистов МКУ «Городская среда», в период цветения жасмина эти растения составят гармоничную композицию.

– Эта аллея посвящена 25-летию городского парламента, который дума отмечает в этом году. Она стала небольшим подарком от депутатов горожанам. Совместно с предпринимателями закуплены земля и саженцы, мы вместе посадили новые деревья на бульваре Гагарина. Это одно из самых популярных прогулочных пространств в городе, поэтому считаю, что место выбрано удачно. Ухаживать за аллеей будут специалисты МКУ «Городская среда». Это хороший пример совместной работы депутатов, бизнеса и мэрии, – сказал Евгений Стекачёв. Участие в создании аллеи 25-летия думы приняли председатель городского парламента Евгений Стекачёв, его заместители Александр Ханхалаев и Виталий Матвийчук, депутаты думы Владимир Потапов, Александр Панько, Григорий Резников, Жанна Есева, Леонид Павлюк, Дмитрий Ружников, Евгений Савченко, Алексей Распутин, Василий Донских, Михаил Корнев, Алексей Савельев, Гайдар Гайдаров. Кроме того, в акции участвовали депутаты Молодёжной думы Иркутска.

– Озеленение на этом участке состоялось в том числе в рамках всероссийской акции по озеленению городов в рамках партийного проекта «Единой России», он называется «Чистая страна». Это замечательное дело, оно объединяет всех жителей в желании сделать наш город красивее. Считаю, наш долг – поддерживать подобные мероприятия, которые приносят реальную пользу, – заметил руководитель фракции партии «Единая Россия» в думе Иркутска, депутат Владимир Потапов.

Организаторами акции стали дума Иркутска, комитет городского обустройства администрации Иркутска, МКУ «Городская среда», МУП «Горзеленхоз», МУП «Иркутскавтодор». Значительную поддержку мероприятию оказала группа компаний «Слата», в частности её генеральный директор Роман Селезнёв.

– Мы поддерживаем городские экологические акции и организовываем собственные, чувствуя свою ответственность перед обществом. Например, уже восьмой год высаживаем деревья в Кайской роще. С удовольствием поддержали идею сделать городу такой подарок – прекрасную аллею. Иркутск преображается, это здорово, – отметил он.

Заместитель председателя думы Иркутска Виталий Матвийчук подчеркнул, что одной аллеей депутаты не намерены ограничиваться: во многих избирательных округах в этом году будут проведены акции по озеленению. Депутаты участвуют в этой работе, совместно с жителями выбирая участки, обеспечивая посадочный материал. Новые деревья и кустарники планируется высадить на территории возле детских садов, школ и других учреждений, в парках и скверах. В округе Виталия Матвийчука в этом году планируется посадить аллею совместно с ТОС «Вавилова». На сквере на остановке «Школьная», «Семашко» и на ул. Розы Люксембург, 21 планируется сделать цветочные клумбы.

В микрорайоне Зелёном несколько подобных акций организовала депутат Антонина Корочкина. Так, в прошлом году были высажены ели на площади, в этом году их ряды пополнятся. Кроме того, во дворах Зелёного будут высажены клёны совместно с жителями, учениками школы № 31.

В избирательном округе № 7, который курирует депутат Алексей Савельев, проводится масштабная акция «Экорайон» по сбору макулатуры и приобретению саженцев на вырученные от этого средства. Парламентарий организует её совместно с Иркутским авиационным заводом и Союзом машиностроителей России. Также в парке Победы 25 мая посадят 600 саженцев сосны. Этим займутся ученики и педагоги гимназии №3 при содействии депутата и Благотворительного фонда «Подари планете жизнь». 30 мая подобное мероприятие состоится в роще на ул. Маршала Говорова.

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