Депутаты провели уроки

Экологические уроки провели в школах своих избирательных округов заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев и депутат Александр Якубовский. Мероприятия проходят с 15 апреля в рамках федерального проекта «Экология России». В Иркутске экоуроки проводятся в 22-х учебных организациях.

Александр Ханхалаев провёл урок у седьмого класса в школе № 64. Подняли вопрос утилизации бытовых отходов. Прозвучали неутешительные факты: например, о том, что через несколько десятков лет мировой океан будет необратимо загрязнён пластиком, а из всего мусора на земле получился бы ещё один континент. Народный избранник объяснил ребятам, что из-за этого во всем мире практикуется раздельная утилизация отходов.

– Я думаю, что, проводя эти уроки, мы детям внушаем мысль бережно относиться к природе и к пространству вокруг себя. Дети должны знать и понимать необходимость содержания своего города в чистоте, – отметил депутат.

Он также добавил, что вопрос утилизации мусора находится под контролем городских властей. Планируется, что иркутский полигон ТБО модернизируют и создадут условия для разделения отходов.

Александр Якубовский стал гостем экологических уроков в школах № 2 и № 5. Вместе с учениками депутат обсудил не только глобальные экологические проблемы, но и региона, города и отдельно микрорайона Синюшина гора. Среди них отметили необходимость сохранения животного и растительного мира, использования альтернативных источников энергии, упомянули проблему загрязнения атмосферы. Ребята предложили свои варианты их решения.

– Нас всех включили в творческую работу – все вместе мы искали решение проблемы переработки отходов. Сделали целый проект, который мне удалось успешно защитить. Это, конечно, игра, но так или иначе необходимая информация ребятами запомнится. К тому же 2017 год объявлен Годом экологии, поэтому, думаю, такие встречи мы проведём ещё не раз, – пояснил Александр Якубовский.