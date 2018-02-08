Депутаты поддержали мэра

Депутаты думы Иркутска единогласно поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова вернуть социальные стипендии малоимущим студентам. Голосование прошло на депутатских слушаниях, которые состоялись в областном центре.

– Соответствующее письмо мы направили депутатам Законодательного собрания Иркутской области, – подчеркнула председатель думы Иркутска Ирина Ежова.

В связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года социальной стипендии лишились более 2 тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей Приангарья.

В случае поддержки этой инициативы депутатами Законодательного собрания области будет возвращена социальная стипендия малоимущим студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов.

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