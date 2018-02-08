ЗДРАВСТВУЙТЕ!

СПРАВКИ
ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ
НА КАЛЕНДАРЕ

ДЛЯ ДУШИ
ОБЩЕНИЕ
ПАРТНЕРСТВО

Депутаты поддержали мэра
По инф. irkduma.ru   
08 Февраля 2018 г.
Изменить размер шрифта

 

Депутаты думы Иркутска единогласно поддержали инициативу мэра Дмитрия Бердникова вернуть социальные стипендии малоимущим студентам. Голосование прошло на депутатских слушаниях, которые состоялись в областном центре.

– Соответствующее письмо мы направили депутатам Законодательного собрания Иркутской области, – подчеркнула председатель думы Иркутска Ирина Ежова.

В связи с изменением законодательства с 1 января 2017 года социальной стипендии лишились более 2 тысяч студентов вузов, техникумов и колледжей Приангарья.

В случае поддержки этой инициативы депутатами Законодательного собрания области будет возвращена социальная стипендия малоимущим студентам, обучающимся по очной форме за счёт бюджетных ассигнований федерального и областного бюджетов.

Загрузка...
  • Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! Последние новости Наша историяСудьбы людские Наша почта, наши споры
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ Все новости про пенсии и деньги Пенсионные новостиВоенным пенсионерам Работающим пенсионерам

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 
БайкалИНФОРМ - Объявления в Иркутске