Депутаты Госдумы обсудили, как обстоят дела с охраной Байкала

Депутаты Межфракционной рабочей группы «Байкал» провели совместное выездное мероприятие с Комитетом по экологии и охране окружающей среды. Ключевая тема – реализация федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы».

В двухдневном рабочем графике – заседания, круглые столы, мониторинг объектов, представляющих угрозу Байкалу, общение с жителями населенных пунктов Центральной экологической зоны. В списке участников – представители всех ветвей власти и заинтересованных ведомств, научное сообщество, предприниматели, общественники, журналисты.

Жаркие дискуссии начинаются уже на первом заседании в правительстве Иркутской области. На одной чаше весов – защита экологии озера, на другой – развитие прибайкальских территорий. Представители науки бьют тревогу: если не регулировать сбросы сточных вод, экология озера будет стремительно ухудшаться. Мэры муниципалитетов Центральной экологической зоны, в свою очередь, обеспокоены сложностями со строительством новых социально-бытовых объектов. На протяжении двух дней рабочая группа пыталась найти баланс между этими двумя важнейшими темами.

Председатель МРГ «Байкал» Сергей Тен подчеркивает, что главными проблемами остаются формальный подход при формировании программ и проектов по защите Байкала и отсутствие четко обозначенных целей: либо мы закрываем Байкал и делаем его заповедной территорией, либо все-таки разрешаем людям вести хозяйственную деятельность.

– До настоящего времени у нас нет единой концепции развития территории. Нет общих понятных критериев оценки деятельности в ЦЭЗ и всей БПТ. Нет и общего научно-обоснованного заключения: какова же антропогенная нагрузка на озеро Байкал, какие необходимы первоочередные превентивные меры для бережного рачительного сохранения Байкала для будущих поколений. Нашу задачу как МРГ «Байкал» я вижу в следующем: мы должны выступать некой переговорной площадкой для сбора мнений. И если мы не будем услышаны на уровне министерства природы, то будем общаться с заместителем председателя правительства Алексеем Гордеевым, который курирует вопросы по Байкалу. Не услышат на этом уровне – будем пробиваться на уровень премьер-министра и президента России. Уже сегодня между МРГ «Байкал» и Минприроды России идет активная работа. Мы ожидаем, что в апреле законопроект об уточнении объектов государственной экологической экспертизы на Байкальской природной территории с учетом замечаний Минэкономразвития, Минюста и МРГ «Байкал» поступит в Госдуму. Ожидаем, что во втором квартале проект постановления о внесении изменений в 643 постановление будет готов. Работу по 63 приказу необходимо продолжить. К нему нужен взвешенный подход, от его норм зависит львиная доля экологической обстановки на озере, – отмечает Сергей Тен.

В ходе поездки рабочая группа посетила ряд объектов, угрожающих экологии Байкала. Главная угроза – Солзанский полигон по ликвидации отходов Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. За время работы комбината их накопилось более шести миллионов тонн. Работы, которые сегодня ведутся на месте, не решают двух серьезных проблем: отходы продолжают загрязнять Байкал через грунтовые воды и велик риск, что в случае землетрясения их снесет селевым потоком прямо в озеро.

– У нас в сложившейся ситуации должен быть логически выстроенный план. Во-первых, необходимо предусмотреть реализацию проекта по строительству сооружений для селевой и сейсмической защиты территории расположения накопленных отходов БЦБК. Во-вторых, перенести реализацию проекта по ликвидации отходов, накопленных в результате деятельности БЦБК с 2019-2020 годов на более поздние сроки (в рамках реализации федерального проекта) после подготовки нового проекта и осуществления законодательно установленных процедур его согласования и утверждения. Убежден, здесь не нужно принимать скоропалительных решений, – подчеркивает Сергей Тен.

Участники рабочей поездки сошлись во мнении, что для разрешения всех противоречий следует разработать четкую нормативно-правовую базу, которая бы учитывала мнение жителей, бизнеса, науки, экологов. Необходима согласованная работа правительства России, Государственной Думы, исполнительной власти трех Прибайкальских регионов. Только после этого можно говорить о комплексном развитии Байкальских территорий.

По инф. Телеинформа

Загрузка...

Загрузка...

Расскажите об этом своим друзьям!

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО!

ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ