Депутаты думы Иркутска провели субботник в своих избирательных округах

Весенняя уборка прошла в избирательных округах депутатов думы Иркутска 21 апреля в рамках общегородского субботника. Организаторами выступили депутаты и комитеты по управлению административными округами администрации города. В мероприятиях также приняли участие ТОСы, инициативные горожане, советы ветеранов.

Субботник в сквере на ул. Шахтёрской, 1 состоялся второй раз по инициативе депутата по избирательному округу № 1 Светланы Кузнецовой. В нём участвовали ученики и коллектив школы № 42, ТОС «Надежда» и активисты посёлка Жилкино. Сквер подготовили ко Дню Победы, который будут отмечать здесь на большом празднике-концерте, организованном депутатом.

– В этом году на субботник пришло намного больше жителей посёлка, чем в прошлом. Думаю, что это связано с тем, что сквер, который мы убирали, становится самым популярным местом отдыха жителей Жилкино. Они стали воспринимать эту территорию как свой дом и понимают, что порядок здесь они наводят для себя и своих детей. Все пришли с хорошим настроением, мели и красили на совесть, – отметила Светлана Кузнецова.

По инициативе депутата Евгений Савченко в избирательном округе № 4 на уборку вышли почти 200 человек. Среди них работники АО «УКС города Иркутска», ученики школ № 38 № 57, № 53, Союз пенсионеров Ленинского округа, некоммерческий благотворительный фонд «Новая жизнь». Вывезено более 18 тонн мусора.

– Сквер «Россия» мы убираем уже несколько лет подряд. Это центральное место округа и, конечно, хочется, чтобы там было красиво и чисто. Всё больше молодёжи присоединяется к нам. Если поначалу приходилось уговаривать, то сейчас они сами спрашивают, будем ли в этом году убираться. Много жителей выходит на уборку, мы предоставляем всем инвентарь, инструменты, – сказал депутат.

Также в Ленинском округе прошла уборка в сквере в Иркутска-II на пересечении улиц Красный Путь, Маршала Говорова и Марии Ульяновой. Организатор – депутат по избирательному округу № 7 Алексей Савельев совместно с комитетом по управлению Ленинским округом и ТОС «Лидер». Проект благоустройства сквера стал победителем областной программы «Народные инициативы»/

На ул. Советской, 124 и ул. Трилиссера, 110–112 в Октябрьском округе горожане привели в порядок территорию возле спортивной и детской площадок. Несмотря на небольшую площадь, оттуда вывезли несколько десятков пакетов с мусором и прошлогодней листвой. Также убрали сухие и сломанные ветки деревьев, покрасили ограждения площадок и скамейки. В мероприятии принял участие депутат по избирательному округу № 17 Владислав Свердлов, который участвует в субботниках восьмой год подряд.

В избирательном округе № 21 инициатором субботника стал депутат Юрий Коренев совместно с ТОСами. Около 250 человек наводили чистоту в проезде Ростовском и на улицах Ростовской, Белорусской, Мурманской, Спартаковской возле домов № 4 и № 7, Пшеничная Падь, 1–11, Дежнёва и Первомайской, 86–135. Активистам удалось собрать целый КАМАЗ мусора. В проезде Талалихина очистили от мусора детскую площадку и прилегающую территорию, спортивную площадку на ул. Чапаева, 109а, сквер на ул. Кирпичной, 99–151. В микрорайоне Топкинский волонтёры убирались возле дома № 10.

На Синюшиной горе на субботник вышли 60 человек. Порядок наводили на бульваре Рябикова, 3–4 (аллея) и 15б–13 (зелёная зона вдоль дороги), на ул. Доржи Банзарова, 23а, б, в (территория вдоль дороги). Вывезено 300 мешков мелкого мусора, ветки деревьев, отдельно – крупногабаритный мусор. Депутат думы Иркутска по округу № 25 Александр Якубовский участвовал в уборке сквера в районе домов №№ 4, 5 и 6 по бульвару Рябикова. В субботнике приняли участие активисты Иркутского штаба ОНФ, учащиеся колледжа дорожного строительства и автомобильного транспорта, школ микрорайона, ТОС «Синегорье», управляющей компании. Всего собрали и вывезли около 200 мешков мусора, при этом отделяли крупногабаритный мусор, ветки деревьев, доски. Жители Синюшной Горы продолжат дальнейшую уборку территории микрорайона в течение всей недели, 24 апреля – на бульваре Рябикова, 36/6 (зелёная зона вдоль дороги) и на Рябикова, 2б (площадка для проведения общественных мероприятий микрорайона).

– Все годы своей депутатской работы я всячески поддерживаю школьное экологическое движение на Синюшиной горе. Я учу ребят тому, во что верю сам – бережному отношению к природе и месту, в котором мы живём. Но побуждать к экологичному и ответственному поведению нужно не только детей, но и взрослых. И кто, как не депутат, должен личным примером показывать, что убирать свой двор или площадку перед домом, а затем и поддерживать порядок – это не зазорно и не сложно. Спасибо всем, кто не испугался дождя и вышел на субботник. Мы вместе отлично потрудились, – отметил Александр Якубовский.

В соседнем округе № 26 уборку организовал депутат Василий Донских. Он поблагодарил за участие в ней заместителя мэра – председателя комитета по управлению Свердловским округом Антона Медко и депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Лабыгина, а также воспитанников кадетского корпуса, коллектив поликлиники № 4, Совет ветеранов № 17, Союз пенсионеров, ТОС «Черёмушки». Вместе они убрали прибрежную зону реки Демьяновка и рощу за кадетским корпусом. С этих территорий удалось вывезти два КАМАЗа мусора.

Депутат Владимир Потапов организовал субботник в роще за спортклубом «Олимпия», его участниками стали 150 студентов Иркутского экономического колледжа. Затем волонтёры переместились на Центральную площадь Академгородка, благоустройство которой начнётся в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». На этих территориях собрано около трёх тонн мусора.

В роще «Звёздочка» традиционно вышли на уборку студенты ИрГУПС (более 700 человек), сотрудники комитета по управлению Свердловским округом, депутат думы Иркутска Андрей Хоменко. Субботник на территории городка ИВВАИУ проведён депутатом Евгением Дроковым совместно с администрацией Октябрьского округа. Также к уборке привлекли около 300 волонтёров, в том числе Иркутский клуб единоборств.

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