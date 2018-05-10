Депутаты думы Иркутска провели мероприятия в честь Дня Победы

Благодарность за добрые дела

Депутат думы Иркутска по избирательному округу № 1 Светлана Кузнецова вручила благодарственные письма 30-ти активистам посёлка Кирова, которые самостоятельно организовали субботник. Кроме того, депутат традиционно поздравила с наступающим Днём Победы 17 ветеранов и участников Великой Отечественной Войны, тружеников тыла, вдов.

Посёлок Кирова входит в избирательный округ Светланы Кузнецовой. В рамках общегородского субботника его жители объединились и самостоятельно привели в порядок улицы и проезды. Самые активные иркутяне получили поощрение от депутата на празднике в честь 9 Мая.

– Считаю, что выражать благодарность за добрые дела необходимо. Отмечая неравнодушных жителей за инициативу, за труд, за внимание к округу, я стараюсь поддержать в них желание сделать наш округ лучше. Мне очень импонирует стремление объединиться, сделать что-то полезное. Доброе соседство и забота о своём городе являются очень важными для формирования комфортной жизни, – считает Светлана Кузнецова.

Подарки и цветы ветеранам и участникам войны депутат совместно с Благотворительным фондом Красноштанова вручает третий год подряд. Поддержку в этом также оказывает администрация Иркутска и Совет ветеранов Ленинского округа.

– Эти люди прошли через войну, адский труд, немыслимые лишения, потеряли здоровье и близких, но более светлых, гостеприимных и радушных хозяев я не встречала. Невозможно подобрать слова, чтобы описать эмоции, гордость за наших ветеранов, радость от общения с ними. И я очень надеюсь, что в следующем году я снова увижу и поздравлю их всех, – сказала депутат.

«Бессмертный полк»

Шествие «Бессмертный полк» и торжественный митинг, посвящённый Дню Великой Победы, организовал заместитель председателя думы Иркутска Александр Ханхалаев для жителей микрорайона Радужного и посёлка Энергетиков. Мероприятия организованы совместно с комитетом по управлению Свердловским округом и школой № 75.

– День Победы мы отмечали в округе всегда, но в более скромных масштабах. Однако количество желающих принять в этом участие становится всё больше, – отметил депутат. – Ежегодно в празднике участвуют школьники, и в этом заключается основная идея всего мероприятия – дать молодёжи возможность стать частью этого великого дня, проникнуться духом и атмосферой праздника Победы, укрепить дух патриотизма, объединить наш народ, – сказал Александр Ханхалаев.

Минутой молчания почтили память тех, кто не вернулся с фронта, вспомнили заслуги тринадцати городов-героев СССР и Российской Федерации. Праздник завершился концертными номерами, показательными выступлениями клуба единоборств и полевой кухней.

Почётные грамоты

Почётные грамоты думы города Иркутска получили две жительницы Правобережного округа. Вручение состоялось на торжественном мероприятии, посвящённом Дню Победы. Всех собравшихся поздравила и. о. заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Надежда Лебедева.

Ветеранов и участников Великой Отечественной войны, тружеников труда и тыла также поздравила с наступающим праздником депутат думы Иркутска по избирательному округу № 20 Ирина Ежова.

– Мы вспоминаем прежде всего воинов-освободителей, которые принесли на нашу землю эту Победу. Мы чтим и уважаем тех, кто работал в тылу и восстанавливал страну после войны. Мы вспоминаем тех, кто не пришёл с войны, но дал нам всем возможность жить. Особые слова благодарности – советам ветеранов за работу по патриотическому воспитанию молодёжи, стремлению донести до подрастающего поколения информацию об истории страны. Мирного неба, хорошей, доброй весны и, конечно же, здоровья, любви и уважения в ваших семьях, – сказала депутат.

Ирина Ежова вручила награды от думы Иркутска за активную работу, общественную деятельность и в связи с празднованием 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Шавня Ольге Николаевне – ветерану труда, члену президиума Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов, председателю культурно-массовой комиссии, председателю первичной ветеранской организации «Декабрьская», а также Якушкиной Фаине Самуиловне – ветерану труда, члену культурно-массовой комиссии Правобережной окружной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, председателю клуба «Тёплые встречи».

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