Депутат организовал приём макулатуры

По инициативе депутата Алексея Распутина предместье Рабочее участвует в экологическом марафоне. 2017 год объявлен в России Годом экологии. Этой осенью город Иркутск в третий раз присоединился к всероссийской акции по сбору макулатуры «Зелёная пятница». Официальным организатором акции в нашем городе выступает проект «Эко-Инициатива».

По инициативе депутата думы города Иркутска по избирательному округу № 22 Алексея Распутина предместье Рабочее тоже участвует в марафоне.

«Это решение продиктовано тем, что жители предместья часто обращаются к нам в приёмную с вопросом: «Куда можно сдать макулатуру?». До 1 ноября нам нужно дружно собрать не менее 100 кг макулатуры, только в этом случае будет организован её вывоз», – пояснил Алексей Распутин.

Бумажные отходы можно перерабатывать до 5–7 раз, прежде чем волокна станут непригодными для какого-либо дальнейшего производства. А 100 кг макулатуры позволяет сохранить одно дерево.

До 1 ноября 2017 года в приёмной депутата Алексея Распутина по адресу: ул. Баррикад, 135 принимают бумагу, газеты, журналы, рекламную полиграфию, книги. Справки по телефону: 33-67-43.

«У вас, уважаемые жители, появилась возможность освободиться от бумажных завалов и тем самым внести свой вклад в общее доброе дело», – подчеркнул депутат.