Депутат Госдумы Сергей Тен проверил качество дорог в Ангарске

Представители Общественного совета федерального проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» 14 июня провели в Ангарске выездной осмотр дорог и заседание рабочей группы. Координатором проекта является депутат Государственной Думы Сергей Тен, сообщает пресс-служба парламентария.

Члены совета совместно с представителями городской администрации, депутатами думы Ангарска, сотрудниками ГИБДД и подрядчиками, ответственными за выполнение работ, посетили три участка. Это улица 40 лет Победы (от улицы Оречкина до улицы Декабристов), улица Ворошилова (от улицы Чайковского до улицы 40 лет Октября), улица Глинки (от улицы Ворошилова до улицы Московская), здание администрации, площадь Ленина.

– Все недочеты взяты на контроль и будут устранены. Следует отметить, что в целом работы по созданию доступной и безопасной инфраструктуры для маломобильных групп граждан в Ангарске ведутся лучше, чем в Иркутске. Однако без замечаний здесь тоже не обошлось, – отметил руководитель общественной рабочей группы, депутат думы Иркутска Алексей Савельев. – Основной недочет – несоответствие нормам пандусов, уклонов тротуаров. В некоторых местах, допустим, на съездах к парковкам для инвалидов, пандусы вовсе не установлены, в других они не соответствуют требованиям и просто неудобны для людей с ограниченными возможностями, мамочек с колясками.

– Когда подрядчики устранят наши замечания, данные участки можно будет смело назвать комфортными и безопасными как для автолюбителей, так и для пешеходов. На сегодня рабочая группа оценивает ремонтные работы на четыре с минусом, – подчеркнул координатор партийного проекта Сергей Тен.

В Ангарске это первое выездное заседание. Следующее члены совета планируют провести в июле. К этому моменту подрядчикам необходимо привести подконтрольные участки в соответствие требованиям.

По итогам партийного проекта «Безопасные дороги» в нормативное состояние должно быть приведено 85% дорог Иркутской агломерации и устранено 30 наиболее аварийно-опасных участков. Программа рассчитана до 2025 года. За это время области из федерального бюджета планируется выделить более 6 млрд рублей.

По инф. Телеинформа

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