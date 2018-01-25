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Деньги на культуру
ИА «Телеинформ»   
25 Января 2018 г.
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Мэрия Иркутска поддержит рублём проекты в сфере культуры.

В Иркутске объявлен конкурс на предоставление из городского бюджета субсидий на реализацию проектов в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс направлен на поддержку и развитие творческой инициативы горожан, новаторских, экспериментальных направлений в искусстве, пропаганду традиций, сохранение и развитие народного и любительского творчества и другое. Средства будут выделяться на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат в связи с выполнением работ или оказанием услуг в области развития культуры.

Заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта 2018 года в Управлении культуры, туризма и молодёжной политики адресу: Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 3. Телефон для справок: 8 (3952) 52-01-88. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска.

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