Деньги на культуру

Мэрия Иркутска поддержит рублём проекты в сфере культуры.

В Иркутске объявлен конкурс на предоставление из городского бюджета субсидий на реализацию проектов в сфере культуры. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Конкурс направлен на поддержку и развитие творческой инициативы горожан, новаторских, экспериментальных направлений в искусстве, пропаганду традиций, сохранение и развитие народного и любительского творчества и другое. Средства будут выделяться на безвозмездной и безвозвратной основе для возмещения части затрат в связи с выполнением работ или оказанием услуг в области развития культуры.

Заявки на участие принимаются с 1 по 15 марта 2018 года в Управлении культуры, туризма и молодёжной политики адресу: Иркутск, ул. Киевская, 2, каб. 3. Телефон для справок: 8 (3952) 52-01-88. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте администрации Иркутска.

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