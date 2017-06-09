Деньги есть, будут и дороги!

Муниципалитетам Иркутской области в этом году, по сравнению с прошлым годом, почти в два раза увеличено финансирование за счёт средств регионального дорожного фонда. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Руслан Болотов. Он вместе с министром строительства, дорожного хозяйства региона Светланой Свиркиной оценил выполнение работ на одном из объектов с участием областного финансирования – капительный ремонт автомобильной дороги от р. п. Маркова через институт МВД по проезду до автодороги на Падь Мельничную.

– Губернатор дал поручение нам обратить особое внимание на дороги в муниципальных образованиях. В этом году мы выделяем серьёзное финансирование на эту сферу: предусмотрены субсидии муниципальным образованиям на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения в сумме 2,2 миллиарда рублей, это в 1,9 раза превышает объём субсидий 2016 года. А если ещё посчитать бюджетные кредиты, то поддержка муниципальных образований на дорожную деятельность за счёт средств регионального дорожного фонда составит три миллиарда, – подчеркнул зампред.

Руслан Болотов также отметил, что 10 муниципалитетов впервые получили такую поддержку, среди них Олхинское, Нижнеудинское, Большереченское, Вихоревское, Новоигирминское муниципальные образования, города Усть-Кут, Шелехов и другие. Всего субсидии в этом году предусмотрены 27 муниципалитетам. За счёт этих средств в текущем году планируется построить 4,5 км дорог местного значения к трём сельским населённым пунктам, обеспечить ремонт 46 км дорог местного значения в населённых пунктах, ремонт 30 км дорог к садоводствам, а также реконструкцию автомобильных дорог города Иркутска протяжённостью 2 км. Субсидии областному центру на дорожную деятельность за счёт средств областного и федерального бюджетов в 2017 году составили 703,9 млн рублей, что в 2,3 раза превышает объём субсидий 2016 года (310,4 млн рублей).