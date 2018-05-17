День Победы отметили во всех районах и дворах

Депутаты думы Иркутска приняли участие в Параде Победы и торжественном митинге у мемориала «Вечный огонь» 9 мая. Также народные избранники организовали праздники в своих округах.

В Ленинском округе

В сквере на Шахтёрской, 1 в поселке Жилкино собралось порядка 600 человек. Для них состоялся концерт, работала полевая кухня, а ветераны и участники Великой Отечественной войны получили поздравления и подарки. По инициативе депутата по избирательному округу № 1 Светланы Кузнецовой большой праздник на 9 мая проходит в посёлке второй год подряд.

Депутат по округу № 2 Виталий Матвийчук организовал два праздника. 5 мая иркутян пригласили на концерт на площадке возле детского клуба «Ленинец», а затем все собрались за праздничным столом. 9 мая праздник с полевой кухней и развлекательной программой прошёл у мемориала «Родина-мать».

По инициативе Виталия Матвийчука пожилым жителям Ново-Ленино вручили 230 продуктовых наборов, из них около 60 подарков добровольцы из волонтёрского движения «Подари улыбку миру» отвезли ветеранам домой.

В округе № 4 депутата Евгения Савченко подарки ветеранам также развезли на дом заранее. А 7 мая в культурно-досуговом центре «Россия» состоялся праздничный концерт «Эшелоны, эшелоны...», на котором присутствовало около 400 человек. Программу подготовили студенты 4 курса Иркутского театрального училища. Всех зрителей угостили чаем с пирожными и вручили подарки.

В школе № 40 (избирательный округ № 5) по инициативе депутата Жанны Есевой 9 мая провели праздничный концерт и чаепитие. Шести ветеранам вручили подарки и цветы. Депутат Алексей Савельев поздравил ветеранов войны и труда, проживающих на территории избирательного округа № 7. Подарки для них народный избранник подготовил совместно с администрацией Ленинского округа. В соседнем округе № 8 состоялось торжественное возложение цветов к мемориалу погибшим воинам, расположенному возле авиазавода. Депутат Евгений Выговский организовал для ветеранов чаепитие и концертную программу. Также были выделены средства на приобретение подарков и билетов в театр.

В Октябрьском округе

В избирательном округе № 10 депутата Дмитрия Ружникова на праздник собралось несколько сотен человек. Концертные номера подготовили сами жители, а полевую кухню и прочие развлечения обеспечил депутат. По его словам, День Победы – один из немногих праздников в стране, который способен по-настоящему объединять людей.

По инициативе депутата Евгения Дрокова праздничный концерт для жителей избирательного округа № 16 состоялся в актовом зале школы № 20. А накануне народный избранник побывал в гостях у ветеранов Великой Отечественной войны и вручил им подарки.

Память воинов, павших в боях за Родину, почтили у мемориала Славы, расположенного в микрорайоне Лисиха. В торжественном митинге приняли участие ветеранские организации, коллективы учреждений, молодёжь. Он завершился минутой молчания и возложением цветов к подножию мемориала. А 9 мая во дворе на Карла Либкнехта, 245 прошёл шумный праздник, посвящённый Великой Победе. Его в 13-й раз организовал депутат Виктор Ильичев. Школьники и воспитанники детсадов подготовили для ветеранов подарки и открытки.

В микрорайоне Байкальском организаторами праздников выступили депутат Александр Квасов, ТОС «Байкальский», совет ветеранов микрорайона, коллектив педагогов и учеников школы № 32 при поддержке Благотворительного фонда «Новый город». Во дворе на ул. Байкальской, 247 состоялся праздничный концерт, выставка современного оружия и полевая кухня. В празднике участвовало более 700 человек.

В микрорайоне Солнечный программу вместе с депутатом подготовили актив ТОСа «Светлый», народный хор «Зори Байкала», коллектив детского клуба «Бригантина» школы № 22, детский развивающий центр «Непоседы». Настоящую солдатскую кашу, приготовленную на полевой кухне, попробовали более 300 человек. На интерактивной праздничной площадке помимо творческих коллективов выступили и почётные гости. В частности, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Павлович Рафейчиков исполнил попурри из песен военных лет на гармони.

Первичную организацию Совета ветеранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных органов Октябрьского округа традиционно поздравил с праздником Победы Владислав Свердлов. Для них устроили чаепитие и пообщались в душевной обстановке.

В Свердловском округе

Для 25-ти ветеранов микрорайона Синюшина Гора депутаты Александр Якубовский и Владимир Потапов организовали поездку в Ангарск с обзорной экскурсией по Музею Победы и вручением подарков. В актовом зале школы № 5 состоялся праздничный концерт. Его зрителями стали труженики тыла, дети войны и ветераны труда, проживающие на Синюшиной Горе. Для них выступили творческие коллективы школы. Все гости мероприятия также получили подарки от Александра Якубовского.

В микрорайоне Юбилейный праздник организовал депутат Александр Панько. На площадке возле ТРЦ «Юбилейный» собралось около 100 человек, которых угостили традиционной солдатской кашей. Творческие коллективы представили танцевальные и вокальные номера, театральные выступления.

В округе Владимира Потапова День Победы отметили полевой кухней и концертом с поздравлениями. В праздничном мероприятии участвовало около 200 человек. Депутат Андрей Хоменко организовал торжество в честь 9 мая с участием Совета ветеранов № 7, учащихся и коллектива колледжа № 1.

В Правобережном округе

В микрорайоне Зелёном появился свой Вечный огонь. Пламя Победы зажгли во время торжественного митинга накануне 9 мая. Это сделал ветеран Великой Отечественной войны, иркутянин Виктор Степанов. Ветеранов микрорайона и военнослужащих 29-й гвардейской ракетной Витебской дивизии, расположенной в Зелёном, поздравили ученики и коллектив школы № 30, а также депутат думы Иркутска Антонина Корочкина.

На территории округа № 21праздничные мероприятия прошли по инициативе депутата Юрия Коренева. В Топкинском ученики школы № 50 и воспитанники детских садов подготовили концерт при участии народного хора «Сибиряне». Работала полевая кухня, ветеранам в честь праздника налили «фронтовые» 100 граммов и вручили подарки.

Затем полевая кухня переместилась в предместье Радищева на ул. Северную, 184–186 и ул. Чапаева, №99–117. Все желающие получили порцию настоящей солдатской каши, участвовали в конкурсах и в исторической викторине. Для жителей выступили хоры «Россияночка» и «Волна Байкала».

В Рабочем празднование Дня Победы состоялось в Каштаковской роще. Праздник стал подарком депутата Алексея Распутина жителям предместья. Развлекательная программа состояла из мероприятия под названием «Звезда памяти» (возможность поблагодарить родных людей за Победу), праздничного концерта, фотозоны. Участников праздника угощали традиционной кашей, все желающие могли исполнить любимые песни под аккомпанемент баяна, обучиться вальсу.

Накануне депутат навестил и поздравил ветеранов – в Рабочем живут десять фронтовиков. Алексей Распутин также вручил им подарки.

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