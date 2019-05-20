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День открытых дверей проводит Сбербанк
По инф. Телеинформа   
20 Мая 2019 г.
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Музей Байкальского банка Сбербанка проводит День открытых дверей в честь Всемирного дня музеев. Все желающие 22 мая смогут окунуться в историю денежного оборота в Сибири, стать участниками обзорной экскурсии по истории сберегательного дела.

День открытых дверей проводит Сбербанк

Как сообщает пресс-служба финансовой организации, Байкальский банк Сбербанка – один из немногих, где есть уникальный корпоративный музей. Его экспозиции посвящены истокам зарождения и развития сберегательного дела в России и байкальском регионе. Как создавались первые финансовые кассы, каким был алгоритм хранения и накопления денег раньше, когда появилась первая банковская реклама и популярный слоган «Храните деньги в сберегательных кассах» – об этом и многом другом расскажет специалист и автор музея Татьяна Томилова.

Экспозиция посвящена разным периодам развития банковского дела и в каждой художественно оформленной зоне музея таятся уникальные факты и экспонаты, их около 1000. Например, кабинет заместителя управляющего банком и первого директора Иркутской сберегательной кассы Павла Степановича Флерова. В экспозиции воссоздан интерьер служебного помещения, с элементами декора и мебели образца 1865 года. Специально в Москве для иркутского музея истории денег была заказана восковая фигура банковского служащего 19 века.

Музей истории сберегательного дела в Иркутске был открыт 14 февраля 2014 года. Сегодня он один из самых востребованных ценителями истории. Ежегодно посетителями музея становится около двух тысяч человек – школьники, студенты экономических вузов, взрослые, специалисты банка. Только за «Неделю финансовой грамотности», проведенной Сбербанком в апреле, на обзорных экскурсиях побывало около 200 посетителей.

Музей ведет научно-исследовательскую работу, публикует статьи в сборниках, оказывает консультативную помощь школьникам и студентам при подготовке исследовательских работ и докладов. Здесь созданы мультимедийные презентации по темам, применяются современные информационные технологии.

Кстати, в День открытых дверей музей Сбербанка проведет не только экскурсию по своей экспозиции, но и представит посетителям виртуальные экскурсии по темам: «Памятники истории и культуры Иркутска (Левобережная Набережная Ангары); «Архитектурные памятники Иркутска и история Сбербанка».

Координаты:

  • Адрес музея: Иркутск, ул. Нижняя Набережная, 10. Начало обзорной экскурсии в 13:00, виртуальных экскурсий – в 10:00, 10:30.

По инф. Телеинформа

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