Даже в баню не послать!

Курбатовские бани Иркутска: ситуация на паузе

Иркутские общественники на пресс-конференции 13 февраля рассказали, на каком этапе находится ситуация с «Банями Курбатова и Русанова» в областном центре, на месте которых новый собственник собирается строить отель. Пока что все зависит от решения службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области о выдаче разрешения на реконструкцию памятника.

Напомним, «Бани Курбатова и Русанова» являются объектом культурного наследия регионального значения, в настоящий момент они полностью демонтированы. В 2011 году ООО «Байкальский противораковый центр», получив разрешение службы по сохранению объектов культурного наследия Иркутской области, разобрал 92% зданий. Оставшиеся 8% в прошлом году разобрал нынешний собственник – АО «АРПИ». Следующий этап – начало работ по реставрации и приспособлению памятника.

Между тем общественная организация «Наследие» инициировала судебный процесс по Курбатовским баням, снесенным год назад в рамках реконструкции объекта. Они занимали три здания по улице Гаврилова, 2. Общая площадь самих зданий составляла свыше 3,5 тысячи квадратных метров, земельного участка, где они расположены – 4,35 тысячи квадратных метров. Два здания являлись двухэтажными, одно – трехэтажным. Бани были построены в конце 19 века.

Предполагалось, что во время реставрации инвестор полностью воссоздаст прежний вид бань, адаптировав их под свои нужды, но с учетом исторического образа здания. Впрочем, инвестор – ООО «Прибайкалье» – еще в конце 2019 года заявлял о намерении построить на этом месте пятизвездочный отель на 80 номеров со спа-центром и 25-метровым бассейном. Последний и должен отвечать за сохранение функции бани на объекте.

Председатель общественного совета при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области Надежда Красная заявила на пресс-конференции, что та документация, по которой нынешний инвестор восстанавливает Курбатовские бани, только внешне напоминает фасад прежнего здания на его первом этаже. Ее поддерживает и председатель иркутского регионального отделения ВООПИК Алексей Чертилов. Изначально вход в бани располагался на углу квартала, ось комплекса проходила по диагонали. В банном комплексе был внутренний дворик, от которого отходили помещения различного назначения – общие банные комнаты и индивидуальные кабинки.

– Банный комплекс был уникален не только для Иркутска, но и в целом региона. Это отмечали все проезжающие. Курбатовские бани соответствовали всем стандартам банного комплекса. Мы сравнивали проект будущего здания с фотографиями Курбатовских бань – это разные постройки. В настоящее время речь идет о подмене памятника другим зданием, – утверждает Алексей Чертилов.

По словам Надежды Красной, вместо двухэтажного здания получится четырехэтажное, если учитывать цокольный этаж и надстраиваемый мансардный.

– Все знают, что на территории памятников запрещено строительство. Между тем в границах Курбатовских бань фактически идет не восстановление планировочной объемно-композиционной структуры объекта культурного наследия, а новое строительство с элементами реконструкции фасадов лицевых сторон по переулку Гаврилова и Цесовской набережной, – говорит общественница. – Мы, общественный совет, направляли в службу по охране объектов культурного наследия региона письмо, где просили разобрать документацию по Курбатовским баням на заседании научно-методического совета.

Как говорят общественники, служба ни в 2019, ни в прошедшем периоде 2020 года не представила им материалы, а также не вынесла их ни на какие рассмотрения, мотивируя тем, что историко-культурную экспертизу документация прошла, и предмета для обсуждения нет.

– Фактически функциональное назначение памятника в какой-то мере здесь должно было быть сохранено. Потому что одно дело – отель, тем более пятизвездочный, требующий площадок для парковки, и совсем другое – общественное оздоровительное учреждение. На наш взгляд, эту ситуацию необходимо изменить. Мы, общественники, хотим, чтобы служба провела повторную экспертизу документации, не доводя до суда, – говорит Надежда Красная.

Со своей стороны, Алексей Чертилов предлагает вносить в предмет охраны не только внешний вид памятников, но и их историческую функцию. Применительно к Курбатовским баням это, по его словам, более чем актуально.

– Бани – это еще и точки общественного притяжения, которые вполне могут быть интересны и туристам, – считает он.

Президент иркутской городской общественной организации «Наследие» Дмитрий Разумов отмечает, что сейчас общественники ждут реакции региональной службы по охране объектов культурного наследия.

– Наша позиция проста: инвестор в настоящее время делает проект, который не соответствует охранным обязательствам. Мы настаиваем на том, что и снесены Курбатовские бани были незаконно. Если инвестора обяжут переделать проект так, чтобы он соответствовал охранным обязательствам, мы обеими руками этого инвестора поддержим. Если же этого не будет и служба выдаст разрешение на реставрацию в рамках существующего проекта, – пойдем в суд. В настоящее время реперной точкой будет выдача или невыдача службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области разрешения на реставрацию, – заключил Дмитрий Разумов.

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