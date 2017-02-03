Дачный тупик. В поисках выхода

В ходе приема граждан к депутату Государственной думы Сергею Тену обратились представители дачного некоммерческого товарищества (ДНТ) «Полесье» в Шелеховском районе.
Они рассказали, что к дачному товариществу, состоящему более чем из 100 участков, проходила дорога, которая значится на картах Шелеховского района с 1995 года. С ориентиром на нее и организовывалось в свое время ДНТ. Все участки были включены в генплан Баклашинского муниципального образования. Проблемой для садоводов явилось строительство федеральной автодороги Р-258, которая перекрыла им подъездные пути со стороны Шелехова к ДНТ «Полесье».
Сейчас на участках отсыпаны дороги гравием, проведено электричество, Баклашинская администрация присвоила каждому кадастровый номер, адрес. Есть все, однако нет заезда. Люди проезжают к участкам, устраивая съезды с федеральной автодороги Р-258, однако организация, курирующая трассу – Упрдор «Прибайкалье» – устраняет их как несанкционированные и небезопасные.
На запрос членов ДНТ руководитель Упрдор «Прибайкалье» Николай Рейнет дал официальный ответ, указав, что на дорогах второй технической категории, к которым относится Р-258, организация съездов возможна не ближе чем через пять километров и дал рекомендацию рассмотреть возможность организации подъезда к ДНТ через находящийся в полутора километрах съезд к деревне Введенщина. Вся сложность в том, отметили дачники, что из-за гористого рельефа и преграждающих путь к данному съезду частных земель проложить дорогу по такому пути практически невозможно.
Также недавно был закрыт и последний проезд с улицы 9-й пятилетки села Баклаши – в настоящее время там разрабатываются карьеры. Аналогичная проблема – у нескольких собственников земельных участков на левом берегу реки Иркут.
– Мы в тупике: люди приобрели землю, им нужно строиться, но попасть к своей собственности они не могут. Зимой туда почти никто не ездит, а каким образом будем добираться до своих дач летом, непонятно. Просим вас помочь с согласованием съезда с автодороги Р-258, – обратились к депутату садоводы.
Сергей Тен указал, что в первую очередь необходимо определить, к чему относятся земли дачного товарищества.
– Вообще, когда принимается решение о выделении земель под ДНТ, по закону должно быть продумано, как к ним будет организовано движение. Если земельные участки выделены законно, то обеспечить подъездные пути – зона ответственности администрации Баклашинского муниципального образования. Поэтому для начала мы направим туда запрос и дождемся ответа.
Также, как сообщает пресс-служба Сергея Тена, депутат планирует обратиться с запросами в администрацию Шелеховского района, Упрдор «Прибайкалье» и лично обсудить этот вопрос с Николаем Рейнетом.
– Убежден, вместе нам удастся найти выход из ситуации. Самым реалистичным мне представляется вариант организации подъезда к ДНТ не через федеральную трассу, а через действующий съезд к Введенщине, – отметил Сергей Тен.
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