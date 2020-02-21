Хватает же совести. Пенсионерку обманули на 300 тысяч рублей

От действий телефонных мошенников пострадала 60-летняя жительница Шелехова. Предлагая выплатить компенсацию за участие в финансовой пирамиде, они выманили у женщины свыше 300 тысяч рублей.

По словам пострадавшей, ей несколько раз звонили с разных московских телефонов. Первый абонент поинтересовался, была ли она держателем ваучеров в 1990-х годах. Следующие переговорщики обсуждали с ней политическую обстановку в стране и возможность выплат по депозитам прошлого века.

Через некоторое время очередной «сотрудник» предложил шелеховчанке сначала оплатить страховой взнос, затем компенсацию за перевод, и так далее. Общая сумма ущерба составила 305 тысяч рублей.

– Непонятно, почему служащие организации, в которой пенсионерка оформляла кредит, не поинтересовались, зачем она это делает? Равнодушными остались и сотрудники платежного ведомства, через которое женщина переводила на имя физического лица немалые суммы денег. Призываю всех граждан без исключения к бдительности, вниманию к ближнему. Сегодня вы поможете кому-то избежать ловушки, а завтра кто-то спасет ваших родителей, – обратилась к горожанам начальник следственного отдела ОМВД России по Шелеховскому району Елена Высоцкая.