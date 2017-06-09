Чужих детей не бывает

Рабочую встречу с родителями, воспитывающими приёмных детей, провела председатель думы Иркутска Ирина Ежова. Инициаторами встречи стали сами приёмные родители, которые хотят создать городскую Ассоциацию приёмных семей. Активисты выступили с рядом предложений, которые помогут приёмным родителям наладить диалог с муниципальной властью и НКО.

Целью этой встречи стало знакомство участников, у них появилась возможность обменяться опытом, найти точки взаимодействия и обсудить актуальные для них задачи и перспективы. По словам Ирины Ежовой, система сопровождения приёмных семей и родителей детей-инвалидов в настоящее время несовершенна – нет полноценной государственной программы их реабилитации в обществе.

– Мы адаптируем город под потребности особенных людей, в детсадах открываются группы толерантности, в школах постепенно внедряется совместное обучение. Но не хватает методических указаний – ведь невозможно создать такое пособие, в котором было бы написано, как родителю приёмного или особенного ребенка вести себя в той или иной ситуации. И здесь просто необходим ваш опыт как людей, прошедших через всё это и знающих, как реагировать, – отметила председатель думы Иркутска.

Её поддержала руководитель благотворительного фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифуллина, которая сообщила о нехватке юридической, психологической и информационной поддержки. Есть люди, готовые помочь, но от родителей потребуются соответствующие запросы.

– Очень часто бывают ситуации, когда взяли в семью ребёнка из детского дома и не могут с ним справиться. Психологическая помощь и ребёнку, и родителям в таком случае необходима. Нужна также оперативная обратная связь, мы должны знать, куда направить обратившегося к нам человека, и быть уверенными, что он не потеряется, не уйдёт обратно со своей нерешённой проблемой, – заявила Гульнара Гарифуллина.

Своим опытом работы поделилась руководитель клуба приёмных родителей города Зима Светлана Федосеева. По её словам, сейчас клуб насчитывает 15 семей.

– Люди продолжают приходить за советом и помощью, так как нам удалось создать дружественную атмосферу. Мы все друг друга знаем, мы объединились и сообща стараемся решить проблемы, – сказала она.

Ирина Ежова предложила задействовать в этой работе женсоветы Правобережного, Октябрьского, Ленинского и Свердловского округов города Иркутска. Взаимодействие с ними может дать положительный результат, считает председатель думы. Станет проще организовывать встречи, тренинги, психологические и юридические консультации и другие, полезные для приёмных родителей мероприятия. Это предложение обсудят с представителями женского общественного движения. Помощь и поддержку семьям продолжат оказывать благотворительные и некоммерческие организации.

Во встрече также приняли участие руководитель ИРОО родителей детей-инвалидов «Солнечный Круг» Александра Рыкова, руководитель МАУ «Дом семьи» Галина Юшкина, заместитель начальника управления реализации общественных инициатив администрации Иркутска Анастасия Говорова.