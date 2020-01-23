Художник Анатолий Дмитраков приглашает иркутян на свою выставку «Поворот на оборот»

В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 22 января откроется выставка художника Анатолия Дмитракова «Поворот на оборот».

На выставке автор представит более 50 работ с 2016 по 2020 год, выполненных в техниках графики, декоративной живописи и скульптуры.

В рамках выставки 25 января в 14.00 состоится мастер-класс «Композиция в пространстве», а 1 февраля в 14.00 пройдет встреча с Анатолием Николаевичем. Вход на мероприятия по прейскуранту.

Ознакомиться с работами художника можно будет до 2 февраля 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

Адрес: улица Карла Маркса, 13.

Режим работы: с 10.00 до 18.00, без выходных.

Телефон для справок 8(3952)20-03-68.

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