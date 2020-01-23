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Художник Анатолий Дмитраков приглашает иркутян на свою выставку «Поворот на оборот»
По инф. Телеинформа   
23 Января 2020 г.
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Художник Анатолий Дмитраков приглашает иркутян на свою выставку «Поворот на оборот»

В Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея 22 января откроется выставка художника Анатолия Дмитракова «Поворот на оборот».

Художник Анатолий Дмитраков приглашает иркутян на свою выставку «Поворот на оборот»

На выставке автор представит более 50 работ с 2016 по 2020 год, выполненных в техниках графики, декоративной живописи и скульптуры.

В рамках выставки 25 января в 14.00 состоится мастер-класс «Композиция в пространстве», а 1 февраля в 14.00 пройдет встреча с Анатолием Николаевичем. Вход на мероприятия по прейскуранту.

Ознакомиться с работами художника можно будет до 2 февраля 2020 года.

КООРДИНАТЫ:

  • Адрес: улица Карла Маркса, 13.
    Режим работы: с 10.00 до 18.00, без выходных.
    Телефон для справок 8(3952)20-03-68.

По инф. Телеинформа

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