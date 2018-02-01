Чтобы помнили!

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С. Г. Даутов, председатель общественной организации «ОРИО»   
01 Февраля 2018 г.
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Общество реабилитированных Иркутской области обращается ко всем гражданам и предлагает принять участие в сооружении памятника жертвам политических репрессий, у которых безвинно отняли жизнь.

Памятник репрессированным в областном центре будет напоминать молодому поколению о страшной трагедии и послужит восстановлению справедливости, Установка памятника запланирована в городе Иркутске на улице Байкальская в Лисихинском парке на аллее имени 300-летия Иркутска.

  • Посильный добровольческий вклад можно перечислить в ОО «Общество реабилитированных Иркутской области» на расчётный счёт 40703810118350000471 в ПАО ИНН 3811165658.

Совет инициативной группы по сбору средств и их целевому расходованию выражает благодарность за перечисленные денежные средства и извещает о том, что первый взнос на изготовления памятника в размере 1 785 000,00 руб. перечислен на завод в город Жуковский.

Полная стоимость памятника составляет 5 950 000,00 руб. Окончательный срок расчёта с изготовителем – июль-август 2018 г.

Телефон: 8-950-050-19-90 (часы работы: с 10:00 до 15:00 по вторникам и четвергам).

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