Что сделано и что сделаем: общественный совет проекта «Безопасные дороги» подвел итоги

Общественный совет партийного проекта «Безопасные дороги» всероссийской политической партии «Единая Россия» подвел итоги деятельности за год и наметил планы на будущее.

Проект рассчитан до 2022 года, главная его задача – профилактика, предупреждение и сокращение количества ДТП. Цель – достигнуть показателя, заложенного в Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации: снижение минимум в три раза количества погибших при дорожно-транспортных происшествиях.

– Сегодня для нас есть реальный целевой показатель, к которому мы должны стремиться – четыре погибших на 100 тысяч населения. В 2017 году по России этот показатель составлял 13 человек. Такого существенного результата в столь короткий срок не достигала еще ни одна страна в мире. Необходим реальный план с пошаговыми действиями, способный дать быстрый результат в вопросе повышения безопасности. В противном случае снизить смертность более чем в 3 раза до 2024 года не удастся, – подчеркнул координатор проекта в Иркутской области Сергей Тен.

В 2018 году члены совета совершили девять организованных выездов в Иркутск, Ангарск, Тулун, Братск, Шелехов и Шелеховский район. Организовали несколько акций, направленных на соблюдение правил дорожного движения. Провели семинары с подрядчиками, где подробно рассмотрели вопросы соблюдения техники безопасности и культуры производства работ.

Еще одним важным направлением работы совета стали экспертные площадки и круглые столы по снижению аварийности на дорогах, строительству новых трасс, созданию комфортных условий для маломобильных групп населения, внедрению цифровых технологий на транспорте и другим животрепещущим темам.

В 2019 году работа по выездам в муниципальные образования продолжится, при этом особое внимание будет уделено применению единых стандартов качества.

– Мы продолжим проводить выездные мероприятия, отслеживать качество выполнения подрядчиками работ, заниматься безопасностью, в том числе, детской. У нас есть масса идей, реализация которых позволит улучшить дорожную ситуацию в Иркутской области и снизить уровень смертности в дорожно-транспортных происшествий, – добавил Сергей Тен.

В завершение парламентарий поблагодарил коллег за работу в 2018 году, поздравил с наступающим Новым годом и пожелал хорошего рабочего настроения для продолжения работы в 2019 году.

По инф. Телеинформа

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