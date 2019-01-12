Что нам стоит детский сад построить

В Иркутске в течение 2018 года было завершено строительство семи новых социальных объектов. Об этом на декабрьских депутатских слушаниях в думе Иркутска сообщил заместитель мэра Иркутска, председатель комитета по градостроительной политике Александр Ким.

– В 2018 году администрацией Иркутска завершены строительные работы на семи объектах, – сообщил он.

Первый объект среди них – школа № 19 на Лермонтова на 1125 мест. Она введена в эксплуатацию 26 июля 2018 года, стоимость строительства составила 1 млрд 88 млн рублей, в том числе из городского бюджета 483 млн рублей, областного – 127 млн, федерального – 477 млн рублей.

Также в 2018 году были сданы детский сад на Байкальской на 110 мест стоимостью 110 млн рублей, в том числе 98 млн – из городского бюджета, из областного – 11,7 млн рублей; детский сад на 110 мест на станции Батарейной, стоимостью 118,7 млн рублей, в том числе из городского бюджета 101 млн, из областного – 17,3 млн рублей.

Ведутся работы по вводу в эксплуатацию детского сада на улице Академика Бурденко на 110 мест, стоимостью почти 160 млн рублей, в том числе из городского бюджета 34,8 млн рублей, областного – 19,5 млн, федерального – 105,6 млн рублей. Объект строился в рамках федеральной программы «Ясельные группы».

Также к вводу в эксплуатацию готовится детский сад в 20-м Советском переулке на 350 мест. Как отметил Александр Ким, сейчас это самое большое в городе дошкольное учреждение образования. Стоимость работ составила 344 млн рублей, в том числе 37 млн рублей из городского бюджета, 64 млн – из областного, почти 242 млн рублей – из федерального. Строительство велось в рамках федеральной программы «Стимулирование жилищного комплекса».

Кроме того, должны быть сданы детский сад на 110 мест по улице Касаткина стоимостью 124,5 млн рублей, в том числе из городского бюджета 56,6 млн, областного бюджета – 56,4, федеральный бюджет – 11,7 млн рублей; ФОК с плавательным бассейном на бульваре Рябикова, обошедшийся в 340 млн рублей, в том числе из городского бюджета 246,7 млн, из областного бюджета – 93 млн рублей.

Заммэра также рассказал, к строительству каких объектов только приступили в прошлом году. Среди них школа в Лесном микрорайоне, которую планируется завершить летом этого года и открыть к 1 сентября. Объект стоит 643,8 млн рублей – это полностью средства городского бюджета. Также начата реконструкция гимназии № 25 и строительство в ней отдельно стоящего блока. Сдача также запланирована на лето, стоимость работ 456 млн рублей, в том числе из городского бюджета 409 млн и около 50 млн из областного бюджета.

Также летом планируется сдать два детских сада на 350 мест каждый: на улице Зимней, стоимостью 344,9 млн рублей, в том числе из городского бюджета – 60 млн, из областного – 43 млн, из федерального – 243 млн рублей; на улице Сосновой, стоимостью 394 млн рублей, в том числе 96 млн из городского бюджета, 45 млн из областного, 252 млн рублей из федерального.

Началось строительство спортивного модуля на территории школы №29 – завершение также планируется к лету следующего года, стоимость 134 млн рублей из городского бюджета.

– Всего в этом году на строительство социальных объектов в городе было привлечено около 1 млрд 382,6 млн рублей. В том числе 655 млн рублей субсидий на строительство школ, 702 млн – на дошкольные учреждения, 25 млн – на спортивные объекты, – сообщил Александр Ким. – На 2019 год уже предусмотрено 424,8 млн рублей субсидий из областного и федерального бюджетов на школы, 279 млн рублей – на дошкольные объекты, 45 млн рублей – на спортивные.

Кроме того, в 2019 году предполагается выполнить проектирование детского сада в Лесном – ПСД должна быть готова к лету.

– Документация на строительство ещё пяти объектов проходит госэкспертизу, – отметил глава комитета по градполитике. – Это начальная школа с углублённым изучением отдельных предметов № 14 на 500 мест на улице Карла Либкнехта, начальная школа № 57 на ул. Ярославского, крытый тренировочный каток в Университетском, ФОК с универсальным спортивным залом на ул. Баумана. По школе на улице Багратиона идёт устранение замечаний экспертизы – планируем получить заключение в начале года.

Он также отметил, что на 2019 и прогнозный период 2020–2021 годов планируются проектные работы по шести объектам: детский сад в Радищево на 110 мест, в 6-м микрорайоне Ново-Ленино – на 220 мест, ФОК с универсальным спортзалом в Радищево, ФОК в Топкинском, ФОК с универсальным залом в микрорайоне Лесной, ледовая арена для хоккея с шайбой на ул. Ленской.

В процессе обсуждения доклада депутат Жанна Есева отметила необходимость строительства парковки и подъездных путей к уже готовому к сдаче детскому саду в 20-м Советском переулке. По её словам, сегодня родители будущих воспитанников учреждения вынуждены туда ездить по земле, принадлежащей больнице № 8.

Также депутаты выразили обеспокоенность тем, что построенные всего пять лет назад детские сады уже начинают разваливаться. Прозвучало предложение оговаривать в контрактах с подрядчиком гарантийный срок в пять лет. Представители администрации города пообещали проработать этот вопрос.

Также депутаты задали ещё несколько вопросов по объектам в своих округах, но далеко не на все из них смогли получить хоть какие-то ответы. В связи с этим Алексей Савельев предложил рекомендовать представителям мэрии в следующий раз лучше подготовить вопрос, «чтобы информация была исчерпывающей, а докладчики отвечали на все вопросы депутатов».

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