ЧП районного масштаба

Следственный комитет России начал проверку после обрушения части здания школы в селе Уян Куйтунского района Иркутской области.

Следователи организовали проверку после обрушения перехода между корпусами школы, которое произошло 11 сентября. К счастью, никто из учеников и педагогов не пострадал.

«Как выяснили следователи, пролёт был признан аварийным и не эксплуатировался с 2009 года. Задний двор, над которым расположен указанный пролёт, был огорожен. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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