Чистый воздух очистных

Скоро иркутян не будут раздражать запахи с цеха МУП «Водоканал».
В Иркутске завершён третий этап реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары. Результаты работ проверил глава города Дмитрий Бердников.
– Закончен третий этап реконструкции очистных сооружений. В его рамках были построены блок песчаных фильтров, компрессорная станция, а также две насосных станции. Одна из них для технических вод для эксплуатации существующих сооружений и на перспективу для строительства следующих очередей. Вторая – насосная станция промывных вод, которая будет собирать загрязнённую воду, образующуюся после промывки на песчаных фильтрах, – рассказал начальник цеха канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» Иркутска Дмитрий Губин.
Он уточнил, что новые песчаные биофильтры предназначены для тонкой очистки сточной воды.
– То есть это финальный этап очистки. Вода, проходя через песчаную загрузку, которая имеет определенный гранулометрический состав, фильтруется, потом идёт процесс обеззараживания на ультрафиолетовой станции, после чего она сбрасывается в Ангару, – поясняет специалист. – Загрязнённый при фильтровании песок в тех же фильтрах очищается. Оставшаяся после этого промывная вода вновь отправляется на полный комплекс очистки. Думаю, с вводом этого этапа в эксплуатацию мы добьёмся значительного улучшения качества очистки сточных вод.
– Эти фильтры не требуется останавливать, они полностью выполнены из коррозионно-стойких элементов, соответственно, единственное, что может потребоваться, – через десятилетие заменить песок, – уточняет представитель подрядчика. – Всего там используется около 10 тысяч кубометров песка.
Сейчас уже начался четвёртый этап реконструкции.
– В его рамках планируется построить блок аэротенков, блок вторичных отстойников. Если на третьем этапе в фильтрах у нас происходит механическая очистка, то на четвёртом будет биологическая очистка сточных вод, – рассказывает Дмитрий Губин. – Также планируется строительство компрессорной станции, которая будет подавать воздух в аэротенки для насыщения кислородом, и насосной станции возвратного ила.
В ответ на вопрос мэра о ситуации с запахом специалисты пояснили, что как раз на четвёртом этапе при биологической очистке удастся ликвидировать раздражающий горожан «аромат».
– Выполнен серьёзный объём работы, в частности, по третьему этапу, завершённому в 2018 году. Начали мы эту программу в 2016 году. Это серьёзный, большой проект, который позволит нам по завершении всех девяти этапов получить современные очистные сооружения, отвечающие всем требованиям. Это и очистка сточных вод, и энергосберегающая технология, и возможность получить достаточно комфортное предприятие, которое не будет раздражать жителей, в том числе запахами, – отметил Дмитрий Бердников. – Сегодня мы уже приступили к работе над четвёртым этапом. Стоимость третьего этапа составила 1,4 млрд рублей, остальные этапы по стоимости соотносимы. Это большая трудоёмкая работа, но она выполняется точно и своевременно. В идеальном варианте этой программой надо заниматься осознанно и осмысленно лет пять-семь, в том числе перейдя потом к строительству коллектора в Листвянке.
При этом глава областного центра отметил, что уже сейчас уровень очистки на КОС в Иркутске на 30% лучше, чем раньше. «А в дальнейшем мы получим совсем другую воду», – подчеркнул Дмитрий Бердников.
Загрузка...
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОНИМАЕТ: НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО! • Последние новости • Наша история • Судьбы людские • Наша почта, наши споры •
ПУБЛИКАЦИИ, ОСОБЕННО ПОПУЛЯРНЫЕ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
- Расскажите об этом своим друзьям!
ПУБЛИКАЦИИ ДЛЯ ТЕХ, КТО СЛЕДИТ ЗА ДОХОДАМИ И РАСХОДАМИ • Все новости про пенсии и деньги • Пенсионные новости • Военным пенсионерам • Работающим пенсионерам •
Next
Prev
О нём знали только Сталин и Берия
По телефону он деликатно отнекивался, ссылаясь на занятость. На столе лежала рукопись очередной книги. Ждали дела в редколлегиях нескольких журналов. Аспиранты и студенты выстроились в очередь за консультация...
Оксана
История великой гимнастки глазами ее тренера
Кончина атамана Кочкина
Нет обиднее и страшнее гражданской войны, на которой брат убивает брата, а люди делятся на красных и белых. После зарастают травой хлебородные пашни, политые кровью «своих» и «чужих». Разберись, кто прав, кто...
Старый Иркутск
Иркутск довольно быстро становится крупным военно-торговым центром Восточной Сибири, оттесняя на второй план остроги, возникшие раньше (Братский, Верхоленский, Илимский и другие). Причина этому – удобное р...
Составьте свою родословную
В последние годы в нашей стране многократно вырос интерес к полузабытой науке генеалогии и к составлению родословных. На каждое заседание существующего в Иркутске общества «Родословие» приходят люди, желающие...
История Сибири: Последний белый город
«Первый закон истории — бояться какой бы то ни было лжи, а затем не бояться какой бы то ни было правды».
Цицерон
ПРОЛОГ
Так получается, что история нашей Родины зачастую представляет собой откровенную ложь...
История Иркутска: Город и его музей
Одна из стен медленно поплыла вверх, потом появилась стеклянная стена, за которой обнаружились люди. Она приоткрылась, и я, наконец, поняла, что это лифт. Пожилой мужчина с букетом цветов вышел из лифта и нап...
Отступления и победы лейтенанта Яныкина
Яныкин Константин Васильевич – кадровый офицер. После успешного окончания средней школы в 1936 году в курортном городе Минеральные Воды он решил стать военным – окончить в чеченском городе Грозном пулемётно-м...
История Сибири: Самоцветы Смоленщины
В целях усиления поисковых работ на поделочные и полудрагоценные камни Министерством геологии СССР в 1966 году была создана геологоразведочная партия. Спрос на изделия из камнесамоцветного (нефрит, жадеит, ла...
Время выбрало нас...
Так уж сложились жизненные обстоятельства, что в середине 90-х годов нашей семье, как и многим другим, пришлось поменять место жительства. Мы переехали в село Хомутово, что в Иркутском районе, оставив край...
История Сибири: Кругоморская дорога у Байкала
Освоение Сибири происходило поэтапно. Вначале по судоходным рекам была освоена Западная Сибирь. Затем русские землепроходцы от Урала к Тихому океану продвигались на восток северным путём по рекам Енисей, Лена...
Война и мир Дмитрия Лебедева
24 октября этого года исполнится 92 года фронтовику, почётному железнодорожнику Дмитрию Дмитриевичу Лебедеву. А 24 апреля этого года ему за активную работу в ветеранском движении, воспитание молодёжи в духе ...
Город моей юности
Впервые я познакомился с Иркутском в 1953 году, точнее говоря, даже не с самим городом, а его представителями в лице актёров Иркутского театра музыкальной комедии.
Next
Prev
Пенсионное страхование. А с чем "его едят"?
Каждый человек хочет прожить достойную старость. И в этом ему помогает пенсионное страхование, которое уже давно не является незнакомым и странным термином. Жизнь диктует, что об этом нужно хоть немножечко зн...
Селянам увеличат выплаты
С 1 января 2019 года на 25% будет увеличена фиксированная выплата к пенсии неработающих пенсионеров, имеющих 30 и более лет сельского стажа, которые продолжают проживать в сельской местности.
Будьте осторожны!
Пенсионный фонд России напоминает пользователям о необходимости защиты не только своих электронных устройств и всей хранимой в них информации, но и своих персональных данных в целом, так как доступ к ним трет...
ПФР: страховые пенсии подрастут!
С 1 января 2019 года страховые пенсии неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 7,05%, что значительно выше прогнозного уровня инфляции.
Что происходит с акциями Норникель (GMKN)?
Стать акционером мирового гиганта металлургии компании Норникель возможно, воспользовавшись любой проверенной площадкой интернет-торговли. Акции GMKN высоко котируются на рынке ценных бумаг и являются предпоч...
Как и где пенсионеру получить онлайн-заем?
Преклонный возраст – не повод отказываться от привычного образа жизни. Крупные покупки, путешествия, качественное медицинское обслуживание – найти деньги на эти цели можно в срочном порядке. Многочисленные фи...