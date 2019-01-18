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Чистый воздух очистных
Елена Петрова, Телеинформ   
18 Января 2019 г.
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ochistnie stancii

Скоро иркутян не будут раздражать запахи с цеха МУП «Водоканал».

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В Иркутске завершён третий этап реконструкции канализационно-очистных сооружений правого берега Ангары. Результаты работ проверил глава города Дмитрий Бердников.

– Закончен третий этап реконструкции очистных сооружений. В его рамках были построены блок песчаных фильтров, компрессорная станция, а также две насосных станции. Одна из них для технических вод для эксплуатации существующих сооружений и на перспективу для строительства следующих очередей. Вторая – насосная станция промывных вод, которая будет собирать загрязнённую воду, образующуюся после промывки на песчаных фильтрах, – рассказал начальник цеха канализационных очистных сооружений МУП «Водоканал» Иркутска Дмитрий Губин.

Он уточнил, что новые песчаные биофильтры предназначены для тонкой очистки сточной воды.

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– То есть это финальный этап очистки. Вода, проходя через песчаную загрузку, которая имеет определенный гранулометрический состав, фильтруется, потом идёт процесс обеззараживания на ультрафиолетовой станции, после чего она сбрасывается в Ангару, – поясняет специалист. – Загрязнённый при фильтровании песок в тех же фильтрах очищается. Оставшаяся после этого промывная вода вновь отправляется на полный комплекс очистки. Думаю, с вводом этого этапа в эксплуатацию мы добьёмся значительного улучшения качества очистки сточных вод.

– Эти фильтры не требуется останавливать, они полностью выполнены из коррозионно-стойких элементов, соответственно, единственное, что может потребоваться, – через десятилетие заменить песок, – уточняет представитель подрядчика. – Всего там используется около 10 тысяч кубометров песка.

Сейчас уже начался четвёртый этап реконструкции.

– В его рамках планируется построить блок аэротенков, блок вторичных отстойников. Если на третьем этапе в фильтрах у нас происходит механическая очистка, то на четвёртом будет биологическая очистка сточных вод, – рассказывает Дмитрий Губин. – Также планируется строительство компрессорной станции, которая будет подавать воздух в аэротенки для насыщения кислородом, и насосной станции возвратного ила.

В ответ на вопрос мэра о ситуации с запахом специалисты пояснили, что как раз на четвёртом этапе при биологической очистке удастся ликвидировать раздражающий горожан «аромат».

– Выполнен серьёзный объём работы, в частности, по третьему этапу, завершённому в 2018 году. Начали мы эту программу в 2016 году. Это серьёзный, большой проект, который позволит нам по завершении всех девяти этапов получить современные очистные сооружения, отвечающие всем требованиям. Это и очистка сточных вод, и энергосберегающая технология, и возможность получить достаточно комфортное предприятие, которое не будет раздражать жителей, в том числе запахами, – отметил Дмитрий Бердников. – Сегодня мы уже приступили к работе над четвёртым этапом. Стоимость третьего этапа составила 1,4 млрд рублей, остальные этапы по стоимости соотносимы. Это большая трудоёмкая работа, но она выполняется точно и своевременно. В идеальном варианте этой программой надо заниматься осознанно и осмысленно лет пять-семь, в том числе перейдя потом к строительству коллектора в Листвянке.

При этом глава областного центра отметил, что уже сейчас уровень очистки на КОС в Иркутске на 30% лучше, чем раньше. «А в дальнейшем мы получим совсем другую воду», – подчеркнул Дмитрий Бердников.

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