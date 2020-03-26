Чиновников хотят заставить отвечать за коммунальные аварии. Удастся ли?

Готовится распоряжение губернатора Иркутской области о закреплении территорий муниципальных образований за должностными лицами регионального правительства. Они будут нести личную ответственность за организацию аварийных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, каждые сутки докладывать, что сделано, заявил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.

Напомним, с 17 марта остается без постоянного энергоснабжения село Кондратьево в Тайшетском районе. Причиной отключения стал прошедший неблагоприятный атмосферный фронт и сильные порывы ветра. В населенном пункте 78 домов, в которых проживают более 200 человек, и два социальных объекта.

Игорь Кобзев на оперативном совещании 23 марта обратил внимание на затянувшиеся восстановительные работы в этом селе. Предупреждающие и аварийные отключения электроэнергии в 23 населенных пунктах Тайшетского, Казачинско-Ленского, Братского, Нижнеудинского, Усть-Илимского районов произошли неделю назад. Неполадки в большинстве из них были устранены в течение 24 часов.

— При необходимости члены правительства убывают в пункт возникновения аварийной ситуации и координируют работу. Ситуация должна исправляться в течение 24 часов. Обращаю ваше внимание: ответственность за исполнение поручений — персональная. Меня не интересуют оправдания, почему что-то не было сделано. Интересуют принятые меры, — подчеркнул Игорь Кобзев.

Отмечается, что при прохождении неблагоприятного метеофронта на ВЛ-10 кВ «Тамтачет — Полинчет — Кондратьево», которая находится на балансе администрации Тайшетского района, упали 11 опор линий электропередачи. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется с помощью резервных бензогенераторов: подключены администрация муниципального образования, библиотека и клуб. В жилых домах имеется печное отопление для обогрева и приготовления пищи.

На восстановлении объектов задействованы бригада из шести человек и три единицы техники. Осуществлена расчистка подъездных путей, проведены подготовительные работы. Вновь установлено 11 опор, на пяти пролетах натянуты провода. В настоящее время работы временно прекращены из-за усиления ветра до 26 метров в секунду и мокрого снега. Когда погода улучшится, устранение аварии будет завершено.

Другие новости по теме ЖКХ:

По инф. Телеинформа

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...