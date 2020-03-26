Чиновников хотят заставить отвечать за коммунальные аварии. Удастся ли?

Готовится распоряжение губернатора Иркутской области о закреплении территорий муниципальных образований за должностными лицами регионального правительства. Они будут нести личную ответственность за организацию аварийных, аварийно-спасательных и других неотложных работ, каждые сутки докладывать, что сделано, заявил врио главы Приангарья Игорь Кобзев.
Напомним, с 17 марта остается без постоянного энергоснабжения село Кондратьево в Тайшетском районе. Причиной отключения стал прошедший неблагоприятный атмосферный фронт и сильные порывы ветра. В населенном пункте 78 домов, в которых проживают более 200 человек, и два социальных объекта.
Игорь Кобзев на оперативном совещании 23 марта обратил внимание на затянувшиеся восстановительные работы в этом селе. Предупреждающие и аварийные отключения электроэнергии в 23 населенных пунктах Тайшетского, Казачинско-Ленского, Братского, Нижнеудинского, Усть-Илимского районов произошли неделю назад. Неполадки в большинстве из них были устранены в течение 24 часов.
— При необходимости члены правительства убывают в пункт возникновения аварийной ситуации и координируют работу. Ситуация должна исправляться в течение 24 часов. Обращаю ваше внимание: ответственность за исполнение поручений — персональная. Меня не интересуют оправдания, почему что-то не было сделано. Интересуют принятые меры, — подчеркнул Игорь Кобзев.
Отмечается, что при прохождении неблагоприятного метеофронта на ВЛ-10 кВ «Тамтачет — Полинчет — Кондратьево», которая находится на балансе администрации Тайшетского района, упали 11 опор линий электропередачи. Как сообщили в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, в настоящее время электроснабжение населенного пункта осуществляется с помощью резервных бензогенераторов: подключены администрация муниципального образования, библиотека и клуб. В жилых домах имеется печное отопление для обогрева и приготовления пищи.
На восстановлении объектов задействованы бригада из шести человек и три единицы техники. Осуществлена расчистка подъездных путей, проведены подготовительные работы. Вновь установлено 11 опор, на пяти пролетах натянуты провода. В настоящее время работы временно прекращены из-за усиления ветра до 26 метров в секунду и мокрого снега. Когда погода улучшится, устранение аварии будет завершено.
Каких последствий ждать для экономики от мер, озвученных президентом в обращении к россиянам, рассказал глава думской фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. В первую очередь, по мнению парламентария, Владимир Путин намерен не допустить скатывания экономики в глубокую рецессию и продолжать поэтапно снижать уровень бедности в стране.
В Севастополе археологи нашли остатки восьмой береговой батареи времен Крымской войны. Она была возведена для усиления защиты Севастопольской бухты и считается одним из ключевых оборонительных узлов города на протяжении XIX века.
По мнению юриста и учредителя компании «Правовая линия» Марии Лепщиковой, не во всех федеральных субъектах закроют наземные пункты приема ставок (ППС). Приостановление деятельности букмекеров будет выборочным, в зависимости от необходимости приостановить распространение коронавируса в тех районах. 24 марта в России опубликовали документ, где изложены нормы, позволяющие не допустить попадание вируса на территорию страны. Согласно документу, должны быть временно закрыты ночные клубы, казино, кинотеатры и другие развлекательные заведения.
Авиакомпания «Аэрофлот» снизила цены на самые востребованные маршруты из Москвы в другие города России в весенний период, а «РЖД» отменили часть поездов и изменили периодичность поездок по России – виной тому снижение спроса.
Улучшение условий оплаты больничных листов может затронуть 2,3 млн человек, сообщает пресс-служба минтруда. Для осуществления выплат в повышенном размере из бюджета дополнительно потребуется около 7 млрд рублей. В качестве минимальной базы для расчета пособий по временной нетрудоспособности будет использоваться минимальный размер оплаты труда.
В Госдуму внесен законопроект о дистанционном приеме пациентов в условиях пандемии. Инициатива, считают парламентарии, позволит повысить доступность медицинской помощи для граждан, в том числе нуждающихся в диагностировании коронавируса.
Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — запустил русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Вернувшись на родину, он попытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.
Пандемия коронавируса существенно изменила жизнь жителей многих стран. Люди на фоне непрекращающейся паники и истерии порой совершают не поддающиеся здравому смыслу поступки, устраивают провокации и скупают продукты и бытовую технику. Рассказываем о самых необычных случаях.
Социологи Том Фогль (Tom S. Vogl) из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Джереми Фриз (Jeremy Freese) обнаружили положительную корреляцию между размером семьи и консервативными взглядами ее членов. Люди из крупных семей чаще выступают против однополых браков и абортов.
Недельные повседневные расходы россиян с 16 по 22 марта оказались рекордными в нынешнем году. Люди в панике продолжают не останавливаясь скупать продукты длительного хранения. (Население России не на шутку взволновано темпами распространения инфекции и примером того, что происходит в Италии... прим. МГ.)
В поселке Ревда Мурманской области уволили с должности главы местного культурно-спортивного центра Максима Россошанского, который также входит в Совет депутатов Ревды от «Единой России». Он угрожал владелице городского паблика из-за комментария в его адрес во «ВКонтакте».
Семьи погибших или пропавших без вести военнослужащих смогут получать ряд дополнительных денежных выплат, которые полагались самому военному, но не были выплачены до момента его гибели. Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть на одном из ближайших пленарных заседаний.
Действующее в Москве правило, согласно которому пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями должны сидеть дома, планируется распространить и на другие регионы России с высоким количеством заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом на совещании с президентом Владимиром Путиным сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, возглавляющий рабочую группу по коронавирусу при Госсовете. Только вот в случае с пенсионерами из регионов речь о выплатах за примерное поведение на карантине не поднимается...
Сценарист Андрей Тумаркин, ставший теперь ещё и креативным продюсером, интригует зрителей приключениями борца за справедливость по кличке Архитектор и его очередной «тени». Новый бесконечный сериал – о майоре Паше (именно Паше) Семёнове и друге его, Архитекторе. Думается, следующий сериал будет называться «Архитектор-мент» или «Тень Паши Семёнова».
Коронавирус оставался активным в каютах лайнеров компании Princess Cruise в течение 17 дней после того, как помещения покинули заболевшие пассажиры, заявили эксперты Центра по контролю и профилактике заболеваний CDC.
Клиенты Сбербанка теперь могут начать инвестировать в свою будущую пенсию в Сбербанк Онлайн. В приложении банка в разделе «Инвестиции и пенсии» появилась возможность оформить договор индивидуального пенсионного плана (ИПП) НПФ Сбербанка. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.