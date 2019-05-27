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Черёмуховый город: жители Черемхово высадили около 30 кустарников черёмухи
По инф. Телеинформа   
27 Мая 2019 г.
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В Черемхово в сквере «Любовь и голуби» горожане высадили около 30 кустарников черёмухи.

Жители Черемхово высадили около 30 кустарников черёмухи

 

Акцией по посадке деревьев дали старт Первому черёмуховому фестивалю, который пройдёт 24 августа 2019 года. В течение трёх месяцев в городе запланированы конкурсы на самое вкусное черёмуховое варенье, на самое интересное блюдо из черёмухи – это и сладкие блюда, и напитки, и салаты и всё, что можно приготовить их плодов черёмухи.

Рукодельницы города представят свои работы, связанные спицами, крючком, изделия из берёсты, бисера, глины. Уже объявлен фотоконкурс «Черёмуховый город». В центре города испекут несколько метров черёмухового пирога.

По инф. Телеинформа

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