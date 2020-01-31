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Чем кормить школьников?
По инф. пресс-службы Законодательного собрания Иркутской области   
31 Января 2020 г.
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Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили разработать государственную региональную программу, направленную на комплексное решение вопросов организации питания школьников. Предложение было озвучено по итогам муниципального часа, который прошел сегодня в рамках сессии областного парламента.

 

Чем кормить школьников?

– Депутаты постоянно проводят мониторинг организации питания, а также перевозки школьников в муниципальных образованиях, в том числе в ходе рабочих поездок по территориям. Сегодня с учетом задач, озвученных в послании президента РФ, нам необходимо увидеть картину в целом, понять, в каких направлениях продолжать работать, услышать предложения муниципалитетов, – подчеркнул спикер областного парламента Сергей Сокол. – Вместе с правительством региона важно принять все необходимые меры, чтобы детям в любом населенном пункте Иркутской области было комфортно учиться.

Как напомнила председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Ирина Синцова, в начале прошлого года Сергеем Соколом было дано поручение вплотную заняться вопросами обеспечения питания школьников, в результате чего областной парламент разработал и принял пять законов, направленных на обеспечение питанием с 1 сентября 2019 года детей с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 января 2020 года – детей-инвалидов. Также в регионе сегодня бесплатно питаются все школьники из пострадавших от наводнения территорий. Парламентарий рассказала, что в 2020 году бесплатным питанием обеспечиваются более 78,6 тыс. школьников из малоимущих и многодетных семей, на что из бюджета выделяется более 1,2 млрд рублей, бесплатное питание получают также 14,7 тыс. детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из пострадавших в результате ЧС территорий и более 2 тыс. детей-инвалидов.

– Сегодня важно посмотреть, как эти законы реализуются. С учетом того, что уже большая доля школьников обеспечена бесплатным питанием в школах, можно говорить о том, чтобы рассмотреть возможность обеспечения всех учеников начальных классов в нашем регионе бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года, – заметила Ирина Синцова.

В свою очередь заместитель председателя профильного комитета Ольга Безродных обратила внимание на то, что предстоит большая работа по увеличению штата работников школьных столовых, обновлению технологического оборудования, а также самих пищеблоков и столовых, что особенно актуально для сельских территорий. В ряде малокомплектных школ, отметила она, вообще нет пищеблоков. По словам председателя думы Усольского района Надежды Глызиной, с увеличением стоимости питания, которого удалось добиться при поддержке регионального парламента, становится более разнообразным и меню, поэтому требуются также специалисты по разработке сбалансированного меню. Необходимо также, по ее словам, решать вопрос о подготовке соответствующих кадров.

По итогам обсуждения правительству Иркутской области было предложено проработать возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета муниципалитетам для улучшения материально-технического оснащения пищеблоков муниципальных образовательных организаций.

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