Чем кормить школьников?

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области предложили разработать государственную региональную программу, направленную на комплексное решение вопросов организации питания школьников. Предложение было озвучено по итогам муниципального часа, который прошел сегодня в рамках сессии областного парламента.

– Депутаты постоянно проводят мониторинг организации питания, а также перевозки школьников в муниципальных образованиях, в том числе в ходе рабочих поездок по территориям. Сегодня с учетом задач, озвученных в послании президента РФ, нам необходимо увидеть картину в целом, понять, в каких направлениях продолжать работать, услышать предложения муниципалитетов, – подчеркнул спикер областного парламента Сергей Сокол. – Вместе с правительством региона важно принять все необходимые меры, чтобы детям в любом населенном пункте Иркутской области было комфортно учиться.

Как напомнила председатель комитета по социально-культурному законодательству Заксобрания Ирина Синцова, в начале прошлого года Сергеем Соколом было дано поручение вплотную заняться вопросами обеспечения питания школьников, в результате чего областной парламент разработал и принял пять законов, направленных на обеспечение питанием с 1 сентября 2019 года детей с ограниченными возможностями здоровья, а с 1 января 2020 года – детей-инвалидов. Также в регионе сегодня бесплатно питаются все школьники из пострадавших от наводнения территорий. Парламентарий рассказала, что в 2020 году бесплатным питанием обеспечиваются более 78,6 тыс. школьников из малоимущих и многодетных семей, на что из бюджета выделяется более 1,2 млрд рублей, бесплатное питание получают также 14,7 тыс. детей с ОВЗ, более 18 тыс. детей из пострадавших в результате ЧС территорий и более 2 тыс. детей-инвалидов.

– Сегодня важно посмотреть, как эти законы реализуются. С учетом того, что уже большая доля школьников обеспечена бесплатным питанием в школах, можно говорить о том, чтобы рассмотреть возможность обеспечения всех учеников начальных классов в нашем регионе бесплатным питанием уже с 1 сентября 2020 года, – заметила Ирина Синцова.

В свою очередь заместитель председателя профильного комитета Ольга Безродных обратила внимание на то, что предстоит большая работа по увеличению штата работников школьных столовых, обновлению технологического оборудования, а также самих пищеблоков и столовых, что особенно актуально для сельских территорий. В ряде малокомплектных школ, отметила она, вообще нет пищеблоков. По словам председателя думы Усольского района Надежды Глызиной, с увеличением стоимости питания, которого удалось добиться при поддержке регионального парламента, становится более разнообразным и меню, поэтому требуются также специалисты по разработке сбалансированного меню. Необходимо также, по ее словам, решать вопрос о подготовке соответствующих кадров.

По итогам обсуждения правительству Иркутской области было предложено проработать возможность предоставления субсидий за счет средств областного бюджета муниципалитетам для улучшения материально-технического оснащения пищеблоков муниципальных образовательных организаций.

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