«Халхин-Гол. Пламя гордости за победу»: в Иркутске стартовала молодежная экспедиция

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В Иркутске состоялся торжественный митинг, посвященный старту пятой международной молодежной экспедиции «Халхин-Гол. Пламя гордости за победу».
С приветственным словом к участникам обратился депутат Государственной Думы РФ, председатель оргкомитета экспедиции Сергей Тен, сообщает пресс-служба депутата.
– Сегодня дан старт экспедиции «Пламя гордости за победу». Реализация данного проекта стала возможной благодаря активной работе Иркутского регионального общественного фонда поддержки участников боевых действий «Ветеран» и лично председателя правления Олега Торского, который получил средства Президентского гранта, что помогло провести подготовку к экспедиции на самом высоком уровне. Искренне рад, что в экспедиции принимают участие ветераны различных боевых действий, это говорит о том, что у нас существует преемственность поколений. Мы чтим и помним наших дедов и прадедов, которые спасли нашу страну в 20 веке. От всей души желаю всем участникам экспедиции бодрости духа, терпения и хорошей погоды.
В торжественной обстановке руководителям экспедиции передали флаги Российской Федерации и Монголии и копию знамени 307-го полка из мемориального музея боевой славы. Также участники возложили цветы к памятнику иркутянам, погибшим при исполнении воинского долга.
При активном взаимодействии депутата Государственной Думы РФ Сергея Тена и министерства обороны России мероприятия экспедиции включены в план министерств по празднованию 80-летия Победы на реке Халхин-Гол. Из состава войск Центрального и Восточного округов выделена необходимая техника и оказано содействие в проведении мероприятий.
В состав экспедиции вошли 50 юношей и девушек в возрасте от 16 до 25 лет – студенты, молодые ученые, журналисты, видеооператоры, участники молодежных и детских общественных организаций. В населенных пунктах и воинских частях России и Монголии состоятся встречи с молодежью, лекции по истории вооруженного конфликта на Халхин-Голе, возложение гирлянд к памятникам, спортивные соревнования и творческие выступления.
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