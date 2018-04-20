Бурятский цирк приглашает на грандиозное этно-шоу «Девять ветвей»

Труппа Бурятского цирка прибыла в Иркутск на гастроли. Артисты подписали контракт с Иркутским государственным цирком на семь представлений с 29 апреля по 6 мая 2018 года.

Цирк Бурятии представит на суд иркутских зрителей новое этно-шоу «Девять ветвей». Поставили новую программу Бурятского цирка режиссерско-постановочная группа из Москвы: Елена Петрикова, актриса Большого московского цирка на проспекте Вернадского, Наталья Новичкова, старший преподаватель кафедры современной хореографии и танцев народов мира Московского государственного института культуры и искусств, Дмитрий Машков, художественный руководитель рок-группы «Арктида».

«Девять ветвей» – это большая шоу-программа со световыми и визуальными спецэффектами, с шарами-зорбами, с современной хореографией. Лучники, акробаты, шаманы предстанут перед зрителями в нетрадиционной цирковой программе. Это взгляд Запада на Восток, погружение в культуру Бурятии, сообщают организаторы.

Напомним, ранее труппа бурятского цирка выступила на манеже Иркутского государственного цирка со своей лучшей программой «Легенды Байкала». Старинные бурятские легенды великого озера в исполнении акробатов и гимнастов вызвали восторг у зрителей. «Спасибо за необыкновенные эмоции! Представление очень красивое, яркое. Костюмы, техника – все на высшем уровне. Мы завороженно наблюдали и очень переживали за артистов, страшно до безумия. Сколько труда, любви, сил, времени бесстрашия за этим стоит» - писали в своих отзывах иркутяне.

Справка:

Автономное учреждение культуры РБ «Государственный цирк Республики Бурятия»

Режиссер - постановщик – Елена Петрикова, заслуженная артистка РФ, ведущая актриса Большого Московского цирка на пр. Вернадского

Цирк представляет две программы – «Легенды Байкала» и «Девять ветвей».

«Легенды Байкала» – шоу, которое рекомендует знаменитый укротитель Эдгард Запашный.

Цирковой спектакль с красивой сюжетной линией расскажет зрителям сразу несколько разных историй. Зрители смогут сами прочувствовать природу бурят, кочевую душу, дух и традицию циркового искусства и тех, кто со всей страстью ищет зачарованный край. Артисты Бурятского цирка предстанут перед публикой в образах волшебных персонажей в великолепных национальных костюмах. Все цирковые номера отличаются своеобразием и самобытностью, высоким исполнительским мастерством, а современные световые и звуковые спецэффекты помогут зрителям погрузиться в атмосферу детства, праздника и настоящего цирка. Детям и их родителям понравятся номера жонглеров, акробатов, гимнастов, воздушной гимнастики на ремнях, клоунады и многое другое.

«Девять ветвей» – это полуторачасовая шоу-программа со световыми и визуальными спецэффектами, с шарами-зорбами, с современной хореографией. Лучники, акробаты, шаманы предстанут перед зрителями в нетрадиционной цирковой программе. Это шоу поражает воображение, рождает дух предков, призывает познать корни бурятского народа. В то же время — это взгляд Запада на Восток, погружение в культуру Бурятии.

«Девять ветвей» – это девять историй по мотивам бурятских легенд и мифов. Балетмейстер проекта - Наталья Новичкова, старший преподаватель кафедры современной хореографии и танцев народов мира Московского Государственного института культуры и искусств, композитор - Дмитрий Машков, художественный руководитель рок-группы «Арктида», уроженец Бурятии.

https://www.circus03.ru

Представления пройдут:

29, 30 апреля, 2 мая в 14:00;

5 мая в 16:00;

6 мая в 14:00;

Представление длится 1,5 часа, включают антракт. Возрастная категория 0+.