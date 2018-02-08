Будет ли у Иркутска «зелёный щит»?

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Вопрос о создании лесопаркового зелёного пояса вокруг Иркутска 14 февраля рассмотрят на заседании комитета по природопользованию, сельскому хозяйству и экологии Законодательного собрания Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ. Для обсуждения пригласят представителей министерств и экспертов Общероссийского народного фронта.
– После того, как региональные парламентарии примут закон или утвердят постановление о создании «зелёного щита» вокруг Иркутска, у региональной исполнительной власти будет 180 дней для определения тех территорий, которые не подлежат включению в лесопарковый зелёный пояс, – резюмировали в ОНФ.
Федеральный закон о лесопарковых защитных поясах, разработанный и инициированный Центром общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, был принят Госдумой и с 1 января 2017 года начал действовать на территории всей России. Сейчас идёт процесс подготовки и принятия законодательных актов в регионах страны, это происходит в рамках исполнения поручения президента России. В 18 субъектах Федерации уже приняты решения о создании «зелёных поясов».
По словам эксперта Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Дмитрия Миронова, создание «зелёного щита» в Иркутске является важным событием не только для города, но и для всей Байкальской природной территории.
– Иркутск – крупнейший город в Восточной Сибири, важный экономический центр и, безусловно, он нуждается в повышенной экологической защите. «Зелёный щит», площадь которого будет равняться нескольким сотням тысяч гектаров, сможет улучшить экологию и Иркутска, и соседних районов, и озера Байкал, в том числе. Мы внимательно следим за процессом создания лесопаркового «зелёного пояса» и приложим все усилия для того, чтобы он появился как можно скорее в изначально заявленных границах, – резюмировал Дмитрий Миронов.
Между тем, заместитель председателя правительства Иркутской области Виктор Кондрашов на публичных слушаниях в прошлом году заявил, что федеральный закон о создании вокруг городов «зелёных щитов», вступивший в силу с января 2017 года, сырой и дублирует уже существующие правовые акты, а некоторым из них противоречит. По его мнению, документ приняли впопыхах на волне политического тренда особого внимания к экологическим проблемам.
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