Бронза сибирских пенсионеров

24-27 августа в Уфе (Республика Башкортостан) проходила VI спартакиада пенсионеров России. В ней участвовало 78 регионов России и семь команд иностранных держав: Англии, Финляндии, Франции, Чехии, Германии, Белоруссии и Армении.

В тяжелейшей конкурентной борьбе сборная Иркутской области заняла III место, оставив позади себя все регионы, кроме команд Башкортостана и Саратовской области.

Честь нашей команды защищали: Лидия Антипина, Галина Кочеткова, Юрий Литвинцев из Братска, Нинель Титкова и Борис Толмачев из Иркутска, Георгий Марков (Усть-Кут), Алексей Зверев (Ангарск) и Лидия Копкова из Усть-Илимска.

Чемпионами и призерами стали:

Лидия Антипина – I место в беге на 1000 м, Георгий Марков – I место (бег на 1000 м), Алексей Зверев – III место (настольный теннис), Нинель Титкова – III место (дартс).

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