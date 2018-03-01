Бриллиантовая свадьба

Сотрудники отдела ЗАГС по Слюдянскому району поздравили с 60-летием супружеской жизни жителей города Байкальска Чалых Юрия Анатольевича и Галину Григорьевну. Многочисленная семья юбиляров насчитывает четверых детей, 11 внуков и 14 правнуков.

Познакомились нынешние юбиляры, когда вместе учились в школе в тяжёлые послевоенные годы. Юрию на тот момент было 17 лет, а Галине 15. После окончания школы Юрия призвали на службу в ряды Советской армии, тогда у них с Галиной началась переписка. Все три года молодые люди писали друг другу письма, но о любви говорить стеснялись, хотя уже тогда понимали, что влюблены.

После возвращения из армии Юрий выучился на комбайнёра, тракториста, сварщика, водителя, а Галина, окончив школу, получила профессию продавца. В 1958 году молодые люди решили пожениться. Свадьба была скромной, даже без белого платья невесты. В 1971 году семья переехала жить в город Байкальск.

Юрий Анатольевич начал свою трудовую деятельность ещё до армии – работал истопником. В 1969 году вступил в партию, в 1978 году стал победителем социалистического соревнования, награждён знаками «Ударник девятой и десятой пятилетки». Неоднократно был делегатом профсоюзных съездов в Слюдянском районе, а с 1975 года являлся народным дружинником.

Работая сварщиком в СМУ-10, принимал непосредственное участие в строительстве города Байкальска, был задействован на таких ключевых объектах, как профессиональное училище № 16, спорткомплекс, торговый комплекс, школа № 12 и другие. Позже Юрий Анатольевич трудился инженером механиком на БЦБК, а выйдя на заслуженный отдых, продолжал работать слесарем-обходчиком в цехе водоснабжения ЖКХ.

Галина Григорьевна, как истинная женщина, обеспечивала своему супругу прочный тыл. Занималась воспитанием четверых детей, а также работала – сначала завхозом в детском саду, затем кладовщиком на БЦБК, уборщицей в ЖКХ, вахтёром в спорткомплексе. Кроме того, Галина Григорьевна своими руками разработала три дачных участка, умудрившись там же развести подсобное хозяйство. И сегодня, несмотря на возраст, юбиляры находят силы заниматься любимой дачей.

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