Борьба с вирусом. Правительственные решения в условиях пандемии

Иркутская область, как и другие регионы и даже страны, переживает непростые времена. Из-за пандемии и всеобщей тревожности каждый день появляется большое количество новостей о пресловутом коронавирусе. Какие-то из них – ложные, просто слухи. Какие-то – вполне серьезные и настоящие. Власти призывают россиян не паниковать и не доверять непроверенным источникам информации. Вот самые последние официальные новости от правительства Иркутской области.

Товары первой необходимости

Глава Иркутской области Игорь Кобзев утвердил перечень товаров первой необходимости. Меры приняты во исполнение поручения председателя правительства Российской Федерации и в целях безопасности граждан. Торговые точки, реализующие товары, вошедшие в указ, могут продолжать свою работу. Об этом исполняющий обязанности губернатора Иркутской области сообщил на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавируса на территории Приангарья.

Глава региона отметил, что много обращений поступает к нему в социальной сети «Инстаграм» c жалобами на работу горячей линии. Игорь Кобзев поручил увеличить количество работников, принимающих обращения. К этой работе привлекут сотрудников многофункционального центра «Мои документы».

– Коллеги, наша задача – работать на упреждение. Обеспечить соблюдение мер безопасности нашими согражданами, – подчеркнул врио губернатора.

В ходе заседания исполняющая обязанности министра труда и занятости Иркутской области Наталья Воронцова привела данные ежедневного мониторинга. По информации ведомства, на удаленную работу в регионе перешли 2904 человека. На предприятиях и организациях введен режим неполного рабочего времени для 230 работников. Министерство в ежедневном режиме ведет мониторинг и по заработной плате.

Справка:

Согласно указу № 67-уг, в перечень вошли: детские товары, моющие средства, санитарно-гигиенические изделия, средства индивидуальной защиты, медицинские изделия и дезинфицирующие средства, зоотовары, бензин, дизельное топливо, газ, автозапчасти, оборудование электрическое, кабельная продукция, приборы бытовые, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, ткани текстильные, чулочно-носочные изделия, белье нательное, предметы и инвентарь садово-огородные, строительные и отделочные материалы и инструменты, санитарно-технические изделия, товары для предупреждения пожаров и пожаротушения, печатные средства массовой информации, спички, свечи, очки, линзы и их части. Ознакомиться с полным перечнем товаров можно на сайте газеты «Областная» http://www.ogirk.ru/pravo/archives/law/310330

В магазин лучше идти утром

Исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев призвал граждан пожилого возраста в период сложной эпидемиологической ситуации посещать магазины с 9:00 до 11:00. Это поможет предотвратить распространение коронавирусной инфекции.

Глава региона обратился к гражданам, не относящимся к зоне риска, с просьбой по возможности также минимизировать посещение магазинов в это время.

– Мы просим жителей региона отдавать приоритет старшему поколению, чтобы пожилые люди могли спокойно и без дополнительного риска для своего здоровья приобрести товары первой необходимости, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Гражданам также следует воздержаться от посещения мест большого скопления людей и по возможности пользоваться онлайн-услугами, в том числе для приобретения продуктов. Так, например, торговая сеть «Слата» имеет собственную службу доставки продуктов питания в следующих городах Иркутской области: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Братск. Также доставку продуктов осуществляют «Абсолют», «Вулкан», «Сбермаркет».

«Слата» – тел. 8 (3952) 235-555.

«Абсолют» – тел. 8 (3952) 697‒888.

«Вулкан» – тел. 8 (3952) 950-474.

«Сбермаркет» – тел. 8 800 222-11-00.

На передовой

Глава региона принял решение в два раза повысить заработную плату медработникам Иркутской области, которые непосредственно заняты лечением больных коронавирусной инфекцией, а также увеличить финансирование на приобретение средств защиты для них.

– Мною принято решение об увеличении оплаты труда медработников, которые находятся на передовой. Уважаемые врачи! Правительство Иркутской области выделило дополнительное финансирование на закупку средств индивидуальной защиты медиков. Мы понимаем важность этого вопроса. Надеемся, что ваш профессионализм, ваши объединенные усилия позволят всем заболевшим быстро выздороветь.

Также Игорь Кобзев обратился ко всем жителям региона:

– Я еще раз настоятельно рекомендую всем сохранять принцип самоизоляции, не покидать дом без крайней необходимости. Сейчас ситуация должна быть полностью контролируемой. От того, как вы следуете режиму самоизоляции, зависит и безопасность, и жизнь. Я прошу вас соблюдать все требования. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких!

Частные клиники придут на помощь

Игорь Кобзев 1 апреля провел встречу с представителями негосударственных медицинских организаций региона. Глава региона подписал указ, который предусматривает введение дополнительных мер по обеспечению нераспространения коронавируса.

– Это вынужденная и необходимая мера. Все профильные службы и ведомства, включая медицинские организации, сейчас работают в режиме повышенной готовности. Сегодня нам нужно понять, какой кадровый и ресурсный потенциал есть у частных и ведомственных медицинских организаций, – сказал Игорь Кобзев.

Участие в разговоре в режиме видео-конференц-связи приняли также представители муниципалитетов. Руководители негосударственных медицинских организаций сообщили о своих возможностях, в частности, предоставлении лабораторных услуг, медоборудования, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких для тех, кто заражен коронавирусом, коечного фонда для остальных больных, которые нуждаются в срочной помощи. Самый главный ресурс, который готова предоставить частная медицина системе здравоохранения региона, – кадровый.

– Все понимают важность этого вопроса. Ситуация сегодня непростая, и мы будем решать проблемы сообща. Основная наша задача – минимизация распространения коронавируса, – отметил врио губернатора.

Минздрав региона находится на постоянной связи с негосударственными медицинскими организациями. Перечень помощи, которую они готовы предоставить, будет сформирован в кратчайшие сроки.

Собственное производство масок

В Иркутской области должно быть налажено собственное производство масок. Этот вопрос обсудили на встрече главы региона с предпринимателями.

– Население и медработники Иркутской области должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. Масками, защитными костюмами, средствами дезинфекции и другими товарами, которые производятся на территории нашего региона, – сказал Игорь Кобзев. – Если такое производство не налажено, нужно максимально оперативно решить этот вопрос, увеличить объемы, организовать бесперебойные поставки.

В Иркутской области работают 15 предприятий – производителей средств индивидуальной защиты (в том числе в сфере ГУФСИН). Они выпускают 11 270 масок в день. Производственные мощности предприятий позволяют увеличить объемы производства до 92 850 масок в день.

На встрече обсудили сохранение цены на произведенные маски в розничных сетях, вопросы централизованной покупки сырья, а также привлечения новых работников.

– Все, что нужно со стороны власти в части организации процесса, нами будет сделано, – сказал Игорь Кобзев. – Рассчитываем на понимание и помощь предпринимателей. Ситуация в области непростая, и наша первоочередная задача – обеспечить защитные средства для населения и медицинских работников.

Между тем в Иркутскую область в ближайшее время прибудет партия защитных масок. Пока это 290 тысяч штук. Большая часть будет распределена между областными медицинскими организациями и учреждениями социальной защиты населения. Часть масок предусмотрена для передачи людям старшего возраста при доставке им продуктов и лекарств волонтерами.

Ориентировочно к 4 апреля ожидается поставка в регион еще 692 тысяч защитных масок, затем будет заказана партия из 500 тысяч штук. Об этом было доложено исполняющему обязанности губернатора Иркутской области Игорю Кобзеву на совещании по мерам, принимаемым в Приангарье для недопущения распространения коронавирусной инфекции.

– Мы все должны понимать: приоритет при распределении масок – лечебным учреждениям и пожилым людям. Напоминаю также о необходимости соблюдать режим самоизоляции и меры предосторожности. Это важно для всех людей, независимо от возраста, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Дефицита не будет

Отгрузка товаров в организации розничной торговли предприятиями агропромышленного комплекса Приангарья продолжается своевременно. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

– Министерством сельского хозяйства Иркутской области в еженедельном режиме осуществляется мониторинг запасов сельскохозяйственного сырья и продовольствия у сельскохозяйственных производителей и предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности. Ежедневно проводится мониторинг отпускных цен на продукцию сельского хозяйства и продукты переработки, – отметил Илья Сумароков.

По данным предприятий пищевой промышленности Иркутской области, повышенного спроса на производимые продовольственные товары в торговых сетях региона не наблюдается. Между тем, в случае необходимости крупные хлебозаводы Приангарья готовы увеличить объём производства и пересмотреть ассортимент выпускаемой продукции в сторону производства поточных хлебов.

Министерством сельского хозяйства Иркутской области ведется информационный обмен со службой потребительского рынка и лицензирования региона о ситуации на потребительском рынке Приангарья, изменении цен поставщиков продовольственных товаров, формируемых запасах. Региональный минсельхоз в рамках полномочий также осуществляет работу по мониторингу закупочных цен на горюче-смазочные материалы и удобрения. Осуществляется контроль за обеспечением бесперебойной хозяйственной деятельности на предприятиях с сохранением объемов производства и себестоимости производимой продукции животноводства.

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