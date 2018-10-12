Большой путь Уголовного розыска

Торжественное мероприятие, посвящённое 100-летию со дня образования Уголовного розыска, прошло недавно в иркутской мэрии. Глава областного центра поблагодарил сотрудников МВД за службу и вручил благодарственные письма за добросовестное исполнение обязанностей и достижение высоких результатов отличившимся полицейским.

– Уголовный розыск Иркутска и Приангарья прошёл большой и славный путь. На годы становления и развития службы пришлась Великая Отечественная война, тяжёлое послевоенное время, лихие 90-е. Сегодня иркутские оперативники продолжают успешно выполнять непростые и зачастую опасные задачи. Вы всегда находитесь на передовой полицейской службы! – подчеркнул глава города в своём выступлении. – Ваша работа постоянно связана с риском, требует высокого профессионализма, мужества, самоотдачи. Примите слова благодарности за преданность выбранному делу и доблестное служение долгу!

С профессиональным праздником сотрудников уголовного розыска также поздравили начальник Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» полковник полиции Олег Савин, прокурор города Иркутска Дмитрий Пуршинский, заместитель руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Иркутской области Ренат Ямалиев.

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