Большой иркутский планетарий открыт для посещения с первых дней года

Со 2 января Большой иркутский планетарий (БИП) в школе №19 начался тестовый прием посетителей. Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» рассказал директор планетария Дмитрий Семёнов.
– Гостей ждут исключительно премьеры! То, что показывает БИП, в Иркутске ещё не демонстрировалось, да и по стране не во многих планетариях! – сообщил он. Дмитрий Семёнов напомнил, что Большой иркутский планетарий открылся в 2019 году, причём открывался в двух стадиях.
– Сначала Ярослав Губченко с коллегами попытались обморозиться в конце декабря 2018 года, монтируя проекционную систему, которая уже в январе позволила начать принимать школьников, а в июне БИП стал счастливым обладателем оптико-механического прибора ZKP-4, второго в стране, рисующего изумительное небо, – рассказал директор планетария. Напомним, Большой иркутский планетарий с диаметром купола 11 метров начал работать в школе №19 в конце января 2019 года. Изначально в планетарии были установлены восемь проекторов с разрешением 4К, что позволяет использовать так называемый симулятор звёздного неба – компьютерную программу, визуализирующую основные астрономические понятия и явления.
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