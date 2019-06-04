Больше миллиона рублей похитили аферисты у двух пенсионеров из Иркутской области

Свыше 1 миллиона рублей в общей сумме похитили аферисты у пожилого жителя Киренска и пенсионерки из Братска, пообещав им несуществующую компенсацию.

– В обоих случаях злоумышленники использовали одну и ту же схему, о которой неоднократно ранее сообщалось на сайте ГУ МВД по Иркутской области, а также в средствах массовой информации, – поясняют правоохранители.

Так, 3 июня в полицию Киренска обратился 63-летний горожанин, который рассказал, что несколько дней назад ему позвонил неизвестный. Мужчина представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил пенсионеру, что за ранее приобретенные некачественные медицинские препараты ему якобы положена крупная денежная компенсация в сумме 580 тысяч рублей. Мужчина поверил собеседнику, так как ранее действительно приобретал мази от боли в спине.

В последующем житель Киренска сам созванивался с различными лжеспециалистами госструктур по рекомендациям мошенника – они разыграли с ним сложную схему, заставив его поверить в существование платежа, для получения которого ему нужно преодолеть многочисленные бюрократические трудности.

Для получения транша пожилой мужчина оплатил разными суммами «налог», «стоимость оформления документов», «услуги инкассирования» и прочие расходы, переведя через банковский терминал мошенникам больше 620 тысяч рублей, специально оформив кредит на эти цели.

Кроме того, в тот же день в органы внутренних дел обратилась 60-летняя жительница Братска, которая при аналогичных обстоятельствах перевела мошенникам более 400 тысяч рублей, поверив, что ей пришлют компенсацию за «фальсифицированные медицинские товары», купленные ранее.

Оперативники установили, что жителю Киренска звонили из Москвы, а братчанке из республики Казахстан. По обоим фактам проводится доследственная проверка.

По инф. Телеинформа

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