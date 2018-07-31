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Больше 4 млн рублей выиграл в лотерею житель Иркутска
По инф. Телеинформа   
31 Июля 2018 г.
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Житель Иркутской области выиграл в лотерею свыше 4,6 млн рублей.

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Как сообщает пресс-служба «Столото», мужчина купил билет за 150 рублей и смог отгадать все девять чисел комбинации: 01, 03, 17, 19, 10, 04, 02, 14 в первом поле и 02 – во втором.

В компании отмечают, что с 2016 года крупные призы от 100 тысяч рублей в Приангарье получили 218 участников. Миллионерами за это время стали 37 победителей. Самым крупным выигрышем, зафиксированным в регионе, остаются 13,5 млн рублей, выигранные в июне 2017 года.

По инф. Телеинформа

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