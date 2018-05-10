Большая звезда маленького города

В Иркутске на стене дома по улице Декабрьских Событий, 105а открыли мемориальную доску в память о народной артистке России, почётном гражданине Иркутской области Елене Волошиной. В этом доме она прожила более полувека.

В иркутском Музыкальном театре имени Загурского Елена Волошина проработала более 55 лет, сыграла около 300 ролей, поставила более двух десятков спектаклей.

Доску торжественно открыли 3 мая. На мероприятии присутствовали представители правительства Иркутской области, министерства культуры и архивов Иркутской области, иркутского областного отделения Союза театральных деятелей, актёры из Иркутского областного музыкального театра им. Н. М. Загурского и других театров Иркутской области, а также сын актрисы Константин Волошин.

Елена Константиновна Волошина родилась 2 мая 1924 года в Ростове-на-Дону. Творческий путь её начался на сцене Ростовского театра музыкальной комедии. С 1944 по 1955 год работала артисткой Воркутинского музыкально-драматического театра. С 1956 года стала ведущей солисткой Иркутского музыкального театра.

В 1988 году ей было присвоено звание «заслуженная артистка РСФСР», в 1991 году – «народная артистка РСФСР», в 2006 году – «почётный гражданин Иркутской области».

Ушла из жизни Елена Константиновна Волошина 15 сентября 2014 года. Спустя три года было принято решение увековечить память о всенародно любимой актрисе...

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