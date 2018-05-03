Большая честь – нести Почётный караул

В Иркутске завершён 22-й городской конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1». За право заступить на Пост № 1 в составе сводного караула в День Победы боролись 67 команд школ областного центра.

По итогам строевой подготовки и викторины, посвящённой Великой Отечественной войне, были определены восемь победителей. Это команды из школ № 9, 73, 53, 5, 14, центра образования № 47, лицея № 2, гимназии № 2. Они будут нести Вахту Памяти возле Вечного огня 9 мая.

Первый этап конкурса проходил в течение учебного года в общеобразовательных учреждениях, второй прошёл в округах. В финал вышли 19 лучших команд, шесть из которых с абсолютно одинаковым количеством баллов.

27 апреля на площади у мемориального комплекса состоялось торжественное подведение итогов и вручение наград победителям.

Начиная с 1996 года, в преддверии Дня Победы департамент образования Иркутска проводит конкурс «Лучшая смена часовых Поста № 1». Ежегодно в почётный караул заступают более полутора тысяч старшеклассников областного центра.

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