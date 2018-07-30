Больницу в Иркутске-2 оборудовали для инвалидов

Территорию Медсанчасти №2 в Иркутске оборудовали для маломобильных групп населения в соответствии с требованиями «Доступной среды». Там сделаны пандусы для подъезда инвалидов-колясочников, нанесена специальная разметка, обустроен вход в здание.

– Просьбы о благоустройстве поступали и от жителей этого дома, и от пациентов медсанчасти. Работы были проведены в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». В Иркутске мы не первый год обустраиваем площадки возле социальных объектов. Этот двор теперь также отвечает всем нормативам «Доступной среды», – подчеркнул мэр областного центра Дмитрий Бердников.

Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, на территории лечебного учреждения оборудовали дополнительную полосу для транспорта, подъезд для машины скорой помощи, парковку на 21 автомобиль со специальными местами для маломобильных категорий граждан. На придомовой территории выполнены работы по обустройству дорожно-тропиночной сети, отводу воды, установлены лавочки, урны, сделано благоустройство территории, будут высажены клумбы, проведено озеленение.

– Медсанчасть у нас находится в приспособленном помещении, поэтому много лет возникали неудобства для пациентов. Негде было припарковаться, затруднен был проход для инвалидов. Теперь все пациенты довольны, – рассказала заместитель по организационно-методической работе медсанчасти №2 Иркутска Ольга Моисеева.

По инф. Телеинформа

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