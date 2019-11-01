Боханский район: проблемы и мечты

Как живет крупнейшая сельскохозяйственная территория региона?

Вопросы социально-экономического развития Боханского района, в том числе касающиеся строительства социальных объектов, обсуждались на выездном совещании председателя Законодательного собрания региона Сергея Сокола с представителями органов местного самоуправления муниципальных образований Боханского района, которое состоялось в поселке Бохан. В обсуждении также приняли участие вице-спикер областного парламента Кузьма Алдаров, депутаты Ирина Синцова, Александр Гаськов и Анатолий Аблов.

Сергей Сокол напомнил, что вместе с коллегами по депутатскому корпусу уже посещал Боханский район, и знаком с проблемами этой крупнейшей сельскохозяйственной территории. «Необходимо строить и ремонтировать школы, детские сады, дома культуры, учреждения дополнительного образования и спорта, приводить в порядок дороги, помогать предприятиям малого и среднего бизнеса, – подчеркнул спикер, обращаясь к участникам совещания. – Нам с вами надо переходить от практики точечного «латания дыр» к стратегическому планированию развития территории. Именно это позволит выстроить приоритеты и поступательно двигаться в заданных направлениях».

Мэр Боханского района Эдуард Коняев рассказал, что на данный момент в муниципалитете проживает 24,8 тыс. человек, из них 6,6 тыс. – пенсионеры. В школах учатся 3,6 тыс. детей. Каждый третий трудоспособный житель района занят в частном секторе. По его словам, крайне остро в районе стоит потребность в строительстве и ремонте социальных объектов. Один из самых проблемных объектов – Верхне-Идинская средняя школа в селе Тихоновка. Школа построена в 1964 году и была рассчитана на 150 человек, в настоящее время здесь учатся 215 детей. Школа расположена в двух зданиях, которые имеют высокую степень износа, помещения не соответствуют нормам СанПиН. Необходимо строительство новой школы. На текущий момент подготовлена проектно-сметная документация, положительное заключение экспертизы планируется получить в декабре 2019 года. Ориентировочная стоимость строительства – 501 млн рублей.

Также необходим капремонт средней общеобразовательной школы села Укыр. Три года назад была подготовлена проектно-сметная документация, стоимость проекта составляет 64 млн рублей, объект внесен в рейтинги профильных региональных министерств, но средства на него до сих пор не выделены. Также район нуждается в строительстве нового здания детской художественной школы. Сейчас учреждение дополнительного образования делит приспособленное помещение с домом творчества, здание ветхое, места для всех желающих не хватает.

Кроме того, в поселке Бохан остро стоит проблема с детскими садами. Три имеющихся детских сада переполнены, один из них находится в приспособленном помещении. Для выполнения проектно-сметной документации на строительство сада на 100 мест, под который уже выделен земельный участок, необходимо 5,4 млн рублей. Мэр также отметил, что одна из первостепенных задач – ремонт дороги Бохан – Тихоновка. Экспертиза уже пройдена, стоимость работ оценивается в 554 млн руб.

Сергей Сокол подчеркнул, что сейчас ведется работа по формированию бюджета области на 2020 год, и депутаты Законодательного собрания готовы помочь территориям с включением финансирования необходимых объектов в областной бюджет.

Кузьма Алдаров обратил внимание глав поселений на то, что с 1 января 2020 года будет действовать новая федеральная программа «Комплексное развитие сельских территорий». В ней предусмотрены строительство и ремонт инженерной инфраструктуры, социальных объектов, в частности, домов культуры, а также приобретение жилья для молодых специалистов и молодых семей. Программа финансируется министерством сельского хозяйства Российской Федерации.

«На эти цели выделяется почти 500 млрд рублей, и область вполне может претендовать на 5-6 млрд рублей, – подчеркнул Кузьма Алдаров. – Это очень хорошая возможность ликвидировать многие болевые точки на селе, дать толчок развитию территорий. Для этого сейчас необходимо активно готовить проекты».

Депутат районной думы Лев Мантыков обратил внимание на необходимость строительства дороги к селу Вершина МО Шаралдай. Это историческое поселение поляков, деревня привлекает огромное количество туристов, сюда часто приезжают международные делегации. Депутат также озвучил ряд проблем, характерных для многих сельских поселений области. В частности, в муниципальном образовании Шаралдай ни в одной из 10 деревень население не имеет возможности смотреть цифровое телевидение, для этого необходимо приобрести дополнительное оборудование. Для большинства жителей это затруднительно. Сергей Сокол пояснил, что 13 ноября планируется провести совещание по развитию цифрового телевидения, и особое внимание будет уделено доступности вещания в отделенных территориях.

Также Лев Мантыков попросил проработать вопрос о повышении заработной платы педагогов дополнительного образования. В частности, речь идет о тренерах детских команд. По мнению депутата, такие маленькие зарплаты не соответствуют задачам, возложенным на этих педагогов по развитию массового детского спорта и воспитанию здорового поколения.

Присмотримся ближе: школа, дом искусств, больница

Парламентарии осмотрели здание, в котором расположены два детских учреждения – Боханская детская школа искусств и Боханский дом детского творчества. Как рассказала директор дома детского творчества Оксана Фаркова, само здание построено в 1968 году, ранее в нем располагалось управление сельского хозяйства. Затем помещения приспособили для дополнительного образования детей. Сейчас в общей сложности занятия посещают более 400 ребятишек, из них 190 – воспитанники ДШИ и 220 детей занимаются в доме творчества.

Капитальный ремонт здания не проводился. Текущий ремонт делается регулярно, была проведена замена окон, но этого уже недостаточно. Выставочный и концертный залы в ДШИ отсутствуют. Инженерные сети изношены. Для подачи горячей воды установлен титан. Туалета в здании нет из-за недостатка площадей, он находится на улице.

«Школе давно необходимо новое благоустроенное здание ДШИ, нужна новая мебель, музыкальные инструменты», – подчеркнула директор Боханской детской школы искусств Роза Балтахонова. Она уточнила, что в школе, как и в доме творчества, достаточно квалифицированных преподавателей, дети приезжают на занятия со всех окрестных деревень. Но многим приходится отказывать, потому что места не хватает.

Как пояснил мэр Боханского района Эдуард Коняев, вопрос на областном уровне ставится не первый год. Под строительство ДШИ муниципалитетом уже выделен земельный участок. На разработку проектно-сметной документации необходимо 4,5 миллиона рублей. В региональных программах средства на строительство школы в Бохане пока не предусмотрены.

«Важно помочь детям и педагогам, – отметил Сергей Сокол. – Мы видим стремление людей работать, мы видим талантливых ребятишек. И то, что они не могут заниматься из-за отсутствия помещений – это неправильно. Деньги надо вкладывать в детей. Совершенно очевидно, что школа нуждается в новом современном здании, где будет комфортно ученикам и педагогическому коллективу. Мы должны стремиться к тому, чтобы в каждой территории Иркутской области были современные учреждения дополнительного образования. Это должно стать нормой. При работе над областным бюджетом мы обязательно обсудим этот вопрос и сделаем все от нас зависящее, чтобы внести объект в бюджет на следующий год».

Кроме того, областные депутаты оценили ход работ по капитальному ремонту здания участковой больницы в селе Олонки Боханского района. Сергей Сокол напомнил, что депутаты Законодательного собрания были здесь 14 февраля. «Мы видели, в каком плачевном состоянии находилось это здание. И сегодня мне, как и всем жителям села, врачам и медицинскому персоналу, пациентам больницы, важно видеть, что ремонтные работы ведутся, понимать, как они ведутся. Мы приступаем к активной работе над областным бюджетом на следующий год и вопросам регионального здравоохранения уделяем самое пристальное внимание. Важно ничего не упустить. В сельской медицине остается еще много проблем, основные – это дефицит кадров, слабая материально-техническая база, несоответствие зданий современным требованиям», – сказал Сергей Сокол.

Как рассказали главный врач Боханской районной больницы Виктор Ханташкеев и заведующий Олонской участковой больницей Илья Пинигин, работы ведутся с опозданием на месяц. Через неделю планируется запустить отопление. К 1 декабря здание будет полностью готово к эксплуатации, тогда же обещают начать прием первых пациентов. Всего поликлиника рассчитана на прием 50 пациентов в смену, в стационаре 15 коек. Общая площадь больницы более 800 кв. м.

Главврач пояснил, что помещения обновленного здания больницы теперь будут соответствовать всем нормам и требованиям СанПиН. В частности, детское отделение поликлиники имеет отдельный входной бокс, прием взрослых пациентов и детей будет вестись отдельно. В участковой больнице села Олонки будет в полном объеме оказываться вся первичная медико-санитарная помощь, в дальнейшем планируется расширить перечень услуг, востребованных населением муниципального образования. Медучреждение кадрами практически укомплектовано, есть терапевт, стоматолог, фельдшеры, не хватает врача-педиатра. Всего персонал больницы насчитывает более 25 человек.

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