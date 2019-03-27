Бобслеист Александр Зубков едва не стал миллионером на Первом канале

Экс-президент федерации бобслея России, братчанин Александр Зубков 23 марта поучаствовал в интеллектуальном шоу на Первом канале «Кто хочет стать миллионером». Его выигрыш составил 400 тысяч рублей.

Бобслеист играл в паре со знаменитой фигуристкой Натальей Бестемьяновой. Пара дала 12 правильных ответов. Однако вопрос «Какой президент ездил на бронированном автомобиле, конфискованном у гангстера Аль Капоне?» ценой 800 тысяч рублей заставил их забрать имеющийся выигрыш.

К слову, как оказалось после игры, Александр Зубков назвал правильный ответ – этим президентом был Франклин Рузвельт. На вопрос ведущего телепрограммы Дмитрия Диброва, почему игроки не проявили спортивный азарт, смелость и риск, бобслеист отшутился, что «надо вовремя остановиться».

Также в этом выпуске программы принимали участие фигурист Роман Костомаров и тренер Илья Авербух, они не ответили только на последний из вопросов, трехмиллионный, унеся с собой 1,5 млн рублей.

По инф. Телеинформа

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