Благоустроенные пространства

Более 70 тыс. иркутян приняли участие в открытом голосовании за общественные пространства, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом на совещании, которое провёл мэр Иркутска Дмитрий Бердников, сообщила заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Иркутска Елена Федорова.

Для открытого голосования за общественные пространства 18 марта было оборудовано 159 пунктов на территориях всех участковых избирательных комиссий. Для голосования было утверждено 28 пространств.

– Наши жители активно голосовали за благоустройство родного города, выбирали общественные пространства, которые будут приведены в порядок в этом году. Приходили на участки семьями. И это значит, что горожанам небезразлично, как будет выглядеть Иркутск в ближайшие годы. О неравнодушии и активной гражданской позиции иркутян говорит и высокая явка на всероссийских выборах, которая составила более 57%. Более 70% наших горожан поддержали президента нашей страны Владимира Путина, показав консолидацию в важнейшем для страны вопросе, – отметил Дмитрий Бердников.

По словам Елены Федоровой, по итогам голосования среди городских пространств победителем определён историко-мемориальный комплекс «Иерусалимская гора» (ЦПКиО). В Правобережном округе большее число голосов жители отдали за сквер на пересечении улиц Сурикова и Чудотворской, в Октябрьском – за Лисихинский парк, в Свердловском – за центральную площадь Академгородка. В Ленинском округе иркутяне выбрали проекты сквера на пересечении улиц Шпачека, Сибирских Партизан и Жукова. Эти территории планируется благоустроить уже в этом году. На эти цели будет направлено более 150 млн рублей, из которых более 100 млн – средства городского бюджета.

По словам Елены Федоровой, те пространства из 28, которые набрали меньшее количество голосов, будут благоустроены в течение трёх лет.

– Мы понимаем, что все проекты, которые были выставлены на голосование, необходимы городу. Их предлагали сами жители, вносили свои корректировки. Они обязательно будут реализованы. Работы на некоторых территориях начнутся уже в этом году в соответствии с рейтинговым голосованием, потому что финансирование позволяет, а также в последующие годы в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», – подчеркнула Елена Федорова.

Масштабное благоустройство началось в Иркутске в 2016 году к 355-летию города. Тогда в областном центре появилось 42 новых парка и сквера. В 2017 году в Иркутске началась реализация проекта «Формирование комфортной городской среды», было благоустроено 13 общественных пространств.

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