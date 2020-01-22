«Благотворительный вечер добра» собрал более 1 млн рублей для детских больниц Иркутской области

В Иркутске на «Благотворительном вечере добра», который прошёл 20 января в музыкальном театре, собрали 1,2 млн рублей, которые пойдут на нужды пациентов детских больниц региона.

В этом году «Благотворительный вечер добра» организован для привлечения внимания общества к проблемам соблюдения прав детей и создания условий по повышению качества их жизни в медицинских организациях. Все собранные средства будут направлены на создание игровых комнат в больницах Иркутской области.

Программа благотворительного вечера тематически посвящена празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. С музыкальными номерами выступили детские творческие коллективы, а также традиционно их поддержали руководители областных и федеральных органов государственной власти, местного самоуправления, представители депутатского корпуса, руководители крупных организаций Иркутска и Иркутской области, представители бизнеса. Также в благотворительном вечере приняли участие сотрудники регионального следственного управления СК РФ. А инспектор отдела по приему граждан и документационному обеспечению СУ СК России по Иркутской области Анна Першина исполнила песню «Хотят ли русские войны».

В рамках мероприятия организовали благотворительную ярмарку, на которой можно было приобрести произведения иркутских художников и детские поделки.

В прошлом году в результате проведения Благотворительного вечера собрали более 800 тысяч рублей, которые были направлены на организацию детской паллиативной помощи.

По инф. Телеинформа

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