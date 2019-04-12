Благотворительные фонды Иркутска: помощь нужна всегда

Ежегодно 13 апреля в России отмечают День благотворителя и мецената. Иркутск с давних времен славился своими щедрыми дарителями. Живы ли эти традиции до сих пор? Какие благотворительные организации существуют в городе?

Первой слово взяла директор фонда «Я волонтер» Диана Муралева. Она рассказала о проекте «Играя, выздоравливай», который помогает организовать досуг детям, оказавшимся в больнице.

– На базе Ивано-Матренинской детской клинической больницы мы сделали уже 15 отделений в рамках проекта. В каждом из них оформили игровые комнаты для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовали Зимний сад, где психолог работает не только с маленькими пациентами, но и их родителями. Это необходимо, особенно в отделениях патологии и токсикологии, куда попадают дети после суицида. Им требуется экстренная помощь. Сейчас мы делаем отделение патологии новорожденных и отделение нефрологии. Там также будут игровые комнаты, Зимний сад и прочее, – пояснила она.

Также Диана Муралева отметила, что для детей на лечении силами фонда организуют праздники – День защиты детей и Новый год. Это важно, потому что малыши не могут отметить их в кругу семьи. Положительные эмоции помогают детям выздоравливать.

Проект уже вышел на федеральный уровень, в Фонд обращаются Ленинградская область, Сочи, потому что есть намерение реализовать главную идею проекта в детских больницах всей страны.

Директор фонда «Дети Байкала» Гульнара Гарифулина поделилась опытом работы с сиротами. Их организация в рамках проекта «Подари ребенку семью» создает для одиноких малышей видеоанкеты, чтобы подробно рассказать о каждом ребенке.

– За два года работы Фонда мы создали около тысячи видеоанкет для детишек Иркутской области. Около трехсот малышей нашли свои семьи, – отметила Гульнара Гарифулина.

Кроме того, у Фонда «Дети Байкала» есть проект «Наставник». Он долгосрочный и очень ответственный – жители региона выбирают подростка из детского дома и становятся для него добрым наставником, «ведут» его и во всем помогают. Больше 40 подростков Иркутской области уже обрели своих наставников.

Общественная организация «Радуга» помогает семьям воспитывать детей с синдромом Дауна. Их проект «Моя и мамина школа» оказывает информационную и консультационную помощь, проводит коррекционные занятия. Цель работы этой организации – воспитать толерантное общество для достойной и активной жизни людей с особенностями развития.

Директор «Радуги» Наталья Попова отметила, что на базе их организации даже создан огромный проект «Студия О», который начинался с театральной студии, а теперь включает целых четыре направления: инклюзивные мастерские (дети с особенностями развития вместе со взрослыми обучаются ремеслу), танцы, театр и шумовой оркестр.

– Деньги на наши мероприятия мы собираем на легкоатлетических благотворительных забегах, пишем гранты как региональные, так и федеральные, сотрудничаем с бизнес-сообществом, – рассказала Наталья Попова.

Директор кризисного центра для женщин «Мария» Наталья Кузнецова рассказала о своей работе.

– Наш центр работает девятый год. Мы реализовали проект «Молодая мама» для несовершеннолетних девочек, которым некуда пойти со своим новорожденным младенцем. Я оформляю над ними попечительство и они живут в нашем Центре, пока не смогут сами заботиться о своем ребенке. Наш проект «Мать и дитя» помогает женщинам, которые столкнулись с домашним насилием. В этом году запустим проект «Забота» для пожилых женщин, которых дети оставили на улице, – поделилась Наталья Кузнецова.

На базе фонда «Наследие иркутских меценатов» в городе реализуется проект «Иркутский центр абилитации детей», он предназначен для детей с ментальной инвалидностью. Сейчас в Центре практически закончен ремонт, спонсоры помогли оснастить его оборудованием и организовать мастерские и комнаты по системе Монтессори.

Директор Фонда Елена Шиганина поделилась, что сейчас они запускают новый проект «Путевка в жизнь» для детей с расстройствами аутистического спектра. Не секрет, что часто врачи не сразу определяют аутизм, из-за чего таким детям потом бывает сложно адаптироваться к жизни в обществе.

– Наша задача – как можно раньше диагностировать эту болезнь. Тем проще будет вернуть детей к нормальной жизни, – подчеркнула Елена Шиганина.

Все присутствующие отметили, что сейчас и государство, и бизнес, и волонтеры активно помогают реализовывать разные проекты. Кто-то не может поддержать материально, зато помогает своими руками и ресурсами. Но это не значит, что потребность в помощи у всех благотворительных фондов Иркутска полностью закрыта.

В Ивано-Матренинской детской больнице, например, всегда необходимы памперсы для детей-отказников. Фонду «Дети Байкала» необходима помощь волонтеров-мужчин для реализации проекта «Нетландия» по благоустройству сиротских учреждений. Иркутяне активно участвуют в благотворительных проектах, но это та помощь, которая нужна всегда. Иркутские меценаты говорят: «Волонтерство – это образ жизни». Поэтому помогать людям в сложных жизненных ситуациях необходимо систематически и регулярно.

По инф. Телеинформа

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