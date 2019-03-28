Благодарность за праздники

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Евгений Стекачёв вручил благодарности работникам Гуманитарного центра им. семьи Полевых.
Спикер представительного органа Иркутска, депутат по избирательному округу № 28 Евгений Стекачёв вручил благодарности и благодарственные письма председателя Думы сотрудникам Гуманитарного центра-библиотеки имени семьи Полевых. Были отмечены и поощрены работники культуры, которые организуют массовые уличные мероприятия в микрорайоне Университетском.
– Вы проводите все наши праздники – День Победы, Новый год, Масленицу и многие другие на высоком уровне. Это ответственная, сложная работа, требующая огромных сил и почти самопожертвования, твёрдости духа. Вы отдаёте этому своё время и вовлекаете других жителей Университетского в шумные и весёлые празднования, делая их жизнь интереснее и насыщеннее. За это от всей души вас благодарю и желаю крепкого здоровья, отличного настроения, ещё многих праздников впереди! – обратился Евгений Стекачёв к работникам центра.
Награждение состоялось в ходе ежегодного публичного отчёта Гуманитарного центра об итогах работы в 2018 году, приуроченного ко Дню работника культуры России. Директор Людмила Пронина рассказала, что Гуманитарный центр является ярким примером продвижения идеи семейного чтения. Особое внимание уделяется молодёжи: для них реализуются проекты и программы, направленные на формирование информационной культуры, воспитание творческих способностей в детях. Фонд библиотеки состоит из 171 тысячи экземпляров. За 2018 год библиотеку посетили 18,3 тысячи читателей, среди которых 4,1 тысячи составляют дети до 14 лет, а 5,9 тысячи – молодые люди от 15 до 30 лет. Проведено 748 мероприятий, на которых побывало более 50 тысяч человек.
Благодарственные письма депутата председателя думы Иркутска вручены ведущим методистам сектора досуга Максиму Номоконову, Наталье Яковлевой, Павлу Баранникову и Елене Клепиковой, звукооператору отдела автоматизации Александру Воронину, инженеру-электронику отдела автоматизации Виктору Малаеву.
Благодарности председателя думы Иркутска вручены заведующей сектором досуга Марине Зайцевой, заведующей историко-краеведческим сектором Наталье Зиновьевой, ведущему библиотекарю детско-юношеского отдела Наталье Поповой, ведущему методисту сектора досуга Ларисе Савиновой, главному библиографу историко-краеведческого сектора Дарье Высоцкой, главному библиотекарю информационной службы «Образование» Валентине Осипенко.
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