Бюст святителя Софрония откроют в Иркутске

В Иркутске в сквере у Собора Богоявления будет установлен бюст святителю Софронию. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, торжественное мероприятие состоится 23 сентября в рамках открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России», которые приурочены к 100-летию со дня канонизации иркутского святого.
Как рассказал начальник управления культуры, туризма и молодежной политики администрации Иркутска Виталий Барышников, работа над скульптурой велась по благословению митрополита Иркутского и Ангарского владыки Вадима, при поддержке мэра Дмитрия Бердникова и фонда развития культуры города Иркутска. Бюст выполнен иркутским скульптором Аркадием Баировым и отлит в бронзе. Скульптура будет установлена рядом с бюстом святителю Иннокентию.
После торжественного богослужения, крестного хода и открытия памятника состоится молебен «Во славу Земли Иркутской». В городском театре народной драмы в 18:00 пройдет праздничный вечер – открытие Дней «Сияние России». С 23 по 30 сентября в музеях, библиотеках, концертных залах Иркутска будут организованы выставки, конкурсы, лектории, концерты и другие мероприятия. Почетным гостем фестиваля станет заслуженный работник культуры РФ, народный поэт Бурятии, общественный деятель Андрей Румянцев. Творческие встречи с писателем состоятся с 27 сентября по 5 октября в учреждениях культуры города.
Справка:
Святитель Софроний родился в 1703 году в Черниговской губернии. Образование получил в семинарии, которая была соединена с Киевской академией. Закончив ее, поступил в Красногорский Преображенский монастырь и вскоре после пострига был избран игуменом. Софроний выказал в этом деле большие способности не только к управлению внешними делами монастыря, но и к духовному наставлению монахов.
В 1753 году императрица Елизавета назначила его епископом Иркутска. Епископ Софроний принялся за продолжение дела святого Иннокентия и начал с исполнения пожелания своего предшественника, повелев построить большой кафедральный собор во имя Богоявления. Софроний заботился об образовании детей и для этой цели основал рядом с епископской резиденцией духовное училище. Он ездил по огромной епархии, посещая приходы и наблюдая за правильным ходом церковной жизни. Особенное внимание уделял просвещению языческих народов Сибири. Епископ повелел построить в различных городах более одиннадцати церквей и множество школ. 30 марта 1771 года святитель Софроний ушел из жизни. Прошло шесть месяцев, прежде чем другой епископ прибыл в Иркутск, чтобы провести торжественные похороны.
Официальная канонизация святого совершилась, однако, только на Поместном Соборе 1917 года, а торжества были отложены из-за смуты. Только 30 июня 1918 года была торжественно отмечена его канонизация, которая стала последней совершенной в России перед наступлением времен большевизма.
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В Иркутске в сквере у Собора Богоявления будет установлен бюст святителю Софронию. Как сообщает пресс-служба администрации Иркутска, торжественное мероприятие состоится 23 сентября в рамках открытия Дней русской духовности и культуры «Сияние России», которые приурочены к 100-летию со дня канонизации иркутского святого.
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