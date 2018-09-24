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Бюст святителя Софрония открыли в Иркутске
По инф. Телеинформа   
24 Сентября 2018 г.
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Бюст святителя Софрония открыли в Иркутске в сквере у собора Богоявления 23 сентября.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, в торжественном мероприятии приняли участие мэр областного центра Дмитрий Бердников, митрополит Иркутский и Ангарский Вадим, почетные граждане Иркутска, представители общественности.

– Иркутск всегда был одним из крупнейших духовных и культурных центров России, – отметил градоначальник. – И сегодня знаменательный день для православных христиан не только нашего города, но и всей страны.

Открытие бюста состоялось в рамках Дней русской духовности и культуры «Сияние России» и было приурочено к 100-летию со дня канонизации сибирского миссионера.

Бюст выполнен иркутским скульптором Аркадием Баировым и отлит в бронзе. Работа над скульптурой велась по благословению митрополита Иркутского и Ангарского Вадима при поддержке Дмитрия Бердникова и фонда развития культуры Иркутска.

По инф. Телеинформа

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